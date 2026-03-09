ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.23
usd:
342.1
bux:
0
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy Windows rendszerű személyi számítógép egy asztalon, ergonomikus székkel.
Nyitókép: Unsplash

Eltűnhetnek bizonyos számítógépek, telefonok

Infostart

Nem csillapodik a mesterséges intelligencia memóriaétvágya, ez pedig globálisan is rányomja a bélyegét a személyi számítógépek piacára. A drágulás miatt akár meg is szűnhetnek az alsó kategóriás PC-k és telefonok.

A mesterséges intelligencia megjelenése, valamint az újabb adatközpontok létesítése miatt a memóriapiac legnagyobb felvásárlói az AI-t fejlesztő és használó cégek lettek, így a piacon hiány alakult ki, ami az egekbe hajtotta fel az árakat – írja a Gartner elemzése nyomán a hvg.hu.

Ez azt eredményezheti, hogy tovább drágulnak a telefonok, a számítógépek és sok más egyéb. A probléma nagyságát jól mutatja, hogy

az előrejelzések szerint a 2026-ban globálisan eladott összes memória akár 70 százaléka az adatközpontokban köthet ki.

A piackutató cég elemzése nem sok jót vetít előre: a prognózis szerint a DRAM és az SSD együttes árának 130 százalékos emelkedése 2026 végére 17 százalékkal növeli a PC-árakat a 2025-ös szinthez képest, 2028-ra pedig teljesen eltörli az 500 dollár (kb. 168 ezer forint) alatti PC-piacot, azaz lényegében megszűnnek a belépő szintű PC-k.

Az ársokk miatt idén 10,4 százalékkal is csökkenhetnek világszerte a számítógép-szállítások 2025-höz képest, ami a legnagyobb visszaesés évtizedek óta. Ennek az az oka, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások sokkal kevésbé szeretnék fejleszteni a hardvereiket. A Gartner úgy becsüli,

2026-ban a memóriaköltségek a a PC-k teljes anyagköltségének 23 százalékát tehetik ki, ami komoly elmozdulás az eddig 16 százalékos szintről.

Ez már elegendő mértékű emelkedés ahhoz, hogy a gyártók megszüntessék az alacsony haszonkulcsú termékek készítését. Az 500 dollár alatti belépő szintű laptopok ebben az arányban pénzügyileg életképtelenné válnak, és az elemzők arra számítanak, hogy két éven belül el is tűnik a piacról ez az árkategória.

A piackutató cég prognózisa szerint az AI-alapú asztali számítógépek az évtized vége előtt elérik az 50 százalékos piaci részesedést, de a prémium kategóriás hardverek memóriaárainak emelkedése miatt erre leghamarabb 2028-ban kerülhet sor. Az ilyen gépek több beépített memóriát igényelnek az mesterséges intelligencia helyi futtatása miatt, így különösen érzékenyen érinti az árukat a DRAM árának emelkedése.

Az előrejelzés azt is kiemeli, hogy a drágulás miatt a felhasználók tovább fogják használni a már meglévő hardvereket, ami viszont sebezhetőségi szempontból aggályos.

A Gartner elemzői szerint az okostelefonok piaca is megsínyli a memóriaválságot, az eladások világszerte 8,4 százalékkal csökkenhetnek. A leggyorsabban itt is a belépőszintű készülékek piaca fog zsugorodni, a vásárlókat pedig a felújított, vagy használt piac felé fogja terelni az áremelkedés.

Kezdőlap    Tech    Eltűnhetnek bizonyos számítógépek, telefonok

számítógép

informatika

válság

számítástechnika

hiány

mesterséges intelligencia

memória

pc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: 140 nagyvárost tudnának elhamvasztani – ennyit ér az európai nukleáris erő

Kaiser Ferenc: 140 nagyvárost tudnának elhamvasztani – ennyit ér az európai nukleáris erő
Hétfőn várhatóan frissíti Franciaország nukleáris doktrínáját Emmanuel Macron elnök, és ez egy újabb lépés lehet az önálló európai nukleáris védelmi erő létrehozására. De hogy áll most az öreg kontinens az atomfegyver-arzenállal? Erről kérdezte az InfoRádió Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
 

Kiderült, mekkora légi flotta kell Amerikának ahhoz, hogy erősebb legyen Kínánál

Ali Hamenei fia lett Irán új legfelsőbb vezetője

Ali Hamenei fia lett Irán új legfelsőbb vezetője

Irán Szakértői Gyűlése Mojtaba Hameneit nevezte ki apja, Ali Hamenei ajatollah helyére az ország új legfelsőbb vezetőjének – jelentette vasárnap az állami média. Izrael közölte: ő is célponttá válik, Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy őt nem fogja elfogadni.
 

Remeg a világgazdaság, hétfő reggel is meredeken nőtt az olaj ára az iráni háború miatt

Donald Trump: Irán „teljesen védtelenné vált” – a háború hétfői hírei percről percre

180 embert hozott haza Dubajból és Ománból egy újabb mentesítő járat

Mérgező füst gomolyogott Teherán felett

Egyszerre támadja Izrael Iránt és a libanoni terroristákat

A bombázások leállítását és fegyverszünetet sürgetett XIV. Leó pápa

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki

Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki

Az eszkalálódó közel-keleti konfliktus hétfőn pánikhangulatot idézett elő az ázsiai piacokon. A részvényindexek és egyes devizák meredeken zuhantak, miközben a Brent nyersolaj ára 25 százalékos ugrással 109 dollár közelébe emelkedett. A Hormuzi-szoros lezárása és a kitermeléscsökkentések ugyanis elhúzódó kínálati sokkot vetítenek előre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök

Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök

2026. március 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség országszerte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022, as Khamenei's son named new Iranian leader

Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022, as Khamenei's son named new Iranian leader

The UK chancellor, Rachel Reeves, will join an emergency meeting of G7 finance ministers later to discuss oil prices. Meanwhile, 32 civilians are injured by an Iranian drone attack on Bahrain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 06:50
Óriási fennakadások két fontos vasútvonalon hétfő reggel
2026. március 9. 06:10
Figyelem: medvét láttak Nógrád megyében!
×
×