Eltűnhetnek bizonyos számítógépek, telefonok

A mesterséges intelligencia megjelenése, valamint az újabb adatközpontok létesítése miatt a memóriapiac legnagyobb felvásárlói az AI-t fejlesztő és használó cégek lettek, így a piacon hiány alakult ki, ami az egekbe hajtotta fel az árakat – írja a Gartner elemzése nyomán a hvg.hu.

Ez azt eredményezheti, hogy tovább drágulnak a telefonok, a számítógépek és sok más egyéb. A probléma nagyságát jól mutatja, hogy

az előrejelzések szerint a 2026-ban globálisan eladott összes memória akár 70 százaléka az adatközpontokban köthet ki.

A piackutató cég elemzése nem sok jót vetít előre: a prognózis szerint a DRAM és az SSD együttes árának 130 százalékos emelkedése 2026 végére 17 százalékkal növeli a PC-árakat a 2025-ös szinthez képest, 2028-ra pedig teljesen eltörli az 500 dollár (kb. 168 ezer forint) alatti PC-piacot, azaz lényegében megszűnnek a belépő szintű PC-k.

Az ársokk miatt idén 10,4 százalékkal is csökkenhetnek világszerte a számítógép-szállítások 2025-höz képest, ami a legnagyobb visszaesés évtizedek óta. Ennek az az oka, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások sokkal kevésbé szeretnék fejleszteni a hardvereiket. A Gartner úgy becsüli,

2026-ban a memóriaköltségek a a PC-k teljes anyagköltségének 23 százalékát tehetik ki, ami komoly elmozdulás az eddig 16 százalékos szintről.

Ez már elegendő mértékű emelkedés ahhoz, hogy a gyártók megszüntessék az alacsony haszonkulcsú termékek készítését. Az 500 dollár alatti belépő szintű laptopok ebben az arányban pénzügyileg életképtelenné válnak, és az elemzők arra számítanak, hogy két éven belül el is tűnik a piacról ez az árkategória.

A piackutató cég prognózisa szerint az AI-alapú asztali számítógépek az évtized vége előtt elérik az 50 százalékos piaci részesedést, de a prémium kategóriás hardverek memóriaárainak emelkedése miatt erre leghamarabb 2028-ban kerülhet sor. Az ilyen gépek több beépített memóriát igényelnek az mesterséges intelligencia helyi futtatása miatt, így különösen érzékenyen érinti az árukat a DRAM árának emelkedése.

Az előrejelzés azt is kiemeli, hogy a drágulás miatt a felhasználók tovább fogják használni a már meglévő hardvereket, ami viszont sebezhetőségi szempontból aggályos.

A Gartner elemzői szerint az okostelefonok piaca is megsínyli a memóriaválságot, az eladások világszerte 8,4 százalékkal csökkenhetnek. A leggyorsabban itt is a belépőszintű készülékek piaca fog zsugorodni, a vásárlókat pedig a felújított, vagy használt piac felé fogja terelni az áremelkedés.