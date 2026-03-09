Nem szokványos felvétel egy magyar topbűnöző elfogásáról

A Tatabányai Rendőrkapitányság munkatársai március 2-án este az egyik helyi dűlőben fogták el az ország egyik toplistás körözöttjét. A férfi ellen emberölés kísérlete miatt adtak ki elfogatóparancsot.

A férfi 8 év letöltendő szabadságvesztés elől próbált elmenekülni, ezért a rendőrség kiemelten kereste – írja a police.hu. A 30 éves férfi egy ideje bujkált már a hatóságok elől, de a bűnügyesek felderítőmunkájának köszönhetően végül sikerült kézre keríteni.

Az egyenruhások előállították a férfit a Tatabányai Rendőrkapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

A rendőrség továbbra is kiemelten kezeli a körözött személyek felkutatását. Ha tudomása van körözött személy tartózkodási helyéről, értesítse a rendőrséget – olvasható.