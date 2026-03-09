Az olimpiai bajnok kihagyja a prágai műkorcsolya-világbajnokságot

A februári, olaszországi téli ötkarikás játékok 12 korcsolyás érmese közül várhatóan tíz lesz ott Prágában, a március 24. és 29. közötti viadalon, miután a férfi egyes győztese, a kazah Mihail Sajdorov is távol marad az eseményről. Liu helyett világbajnoki újoncként Sarah Everhardt lép jégre a cseh fővárosban.

Liu a milánói-cortinai játékokon két aranyérmet is nyert, az egyéni mellett a csapatversenyben győztes amerikai alakulat tagjaként is a dobogó tetejére állhatott fel az eredményhirdetéskor.

Proud of Alysa Liu! ??



Her dad fled CCP persecution after Tiananmen.

She became a world-class skater and refused to represent China when they tried to recruit her.



Just won gold for Team USA! ?



Drop ❤️ for her pic.twitter.com/XLgXOgbezn — AshleY (@Aku_700) February 20, 2026

Prágában kétszeres vb-címvédőként indult volna a 19 éves amerikai, aki 2022-ben világbajnoki bronzérmes volt, majd a következő két szezont kihagyva úgy tért vissza, hogy a 2025-ös bostoni vébén aranyérmet szerzett.