2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtóértekezletet tart az ukrajnai háború rendezését szolgáló amerikai béketervrõl tartott amerikai-ukrán találkozó után az Egyesült Államok genfi állandó képviseletén 2025. november 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE/Martial Trezzini

Marco Rubio: rendkívül hatékony és hatásos az amerikai hadjárat

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok hadseregének tagjai rendkívüli hatékonysággal és hatásossággal folytatják az Irán elleni műveletet – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn.

A külügyminiszter egy washingtoni eseményen a háborúval kapcsolatban megismételte, hogy a művelet célja megsemmisíteni az iráni haditengerészetet, valamint az iráni rezsim képességét a rakéták elindítására, gyártására. Hozzátette, hogy minden egyes nappal kevesebb rakéta és kevesebb rakétaindító állás áll az irániak rendelkezésére, miközben gyáraik és tengerészetük megsemmisülnek.

Most látjuk a fenyegetést, hogy a klerikális rezsim mit is jelent a régióra és a világra, amikor megpróbálja túszul ejteni a világot, támadja a szomszédos országokat, az energiainfrastruktúrát, valamint a polgári lakosságot és nagykövetségeket – fogalmazott Marco Rubio. Pete Hegseth hadügyminiszter egy vasárnap este sugárzott interjúban azt hangoztatta, hogy

az iráni hatalomnak nem marad más választása, mint, hogy megadja magát.

A miniszter az ABC televízió „60 Minutes” című műsorának adott interjúban Donald Trump elnök elvárásával kapcsolatban, miszerint Irántól csak feltétel nélküli megadást fogad el, azt mondta, hogy az iráni haderő bevetésre alkalmatlanná válik, és elérkezik az a pillanat, amikor nem lesz más választásuk, mint a megadás. Pete Hegseth ugyanakkor azt is valószínűsítette, hogy a katonai műveletnek lesznek még amerikai áldozatai.

Az Egyesült Államok hadseregének Központi Parancsnoksága vasárnap jelentette be, hogy újabb amerikai katona vesztette életét a konfliktusban, ő Szaúd-Arábiában március 1-én sebesült meg súlyosan.

Szombaton katonai tiszteletadás mellett fogadták a Delaware állambeli Dover támaszpontján annak a 6 amerikai katonának a holttestét, aki a konfliktus első napján egy kuvaiti amerikai katonai állomáshelyet ért iráni támadásban vesztette életét.

Külföld    Marco Rubio: rendkívül hatékony és hatásos az amerikai hadjárat

irán

marco rubio

öbölháború

