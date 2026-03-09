Prőhle Gergely: repedést kapott a németországi politikai stabilitás

Mindenképpen meglepetésnek nevezhető a Zöldek győzelme, noha az elmúlt 15 évben egy meglehetősen konzervatív zöld miniszterelnök vezette Baden-Württemberget, de a szövetségi szinten kudarcot vallott lámpakoalíció nyomán nem volt várható, hogy a párt ilyen sikert arat – fogalmazott az InfoRádióban Prőhle Gergely.

Szerinte a győzelem kulcsa a jelölt, Cem Özdemir (képünkön középen) nagy népszerűségével és tapasztalatával magyarázható, valamint azzal, hogy egy olyan kampányt folytatott, amiben gyakorlatilag a pártja láthatatlanná vált, sőt, bizonyos területeken kimondottan a pártja hivatalos irányvonalával szemben foglalt állást.

Baden-Württemberget eddig egy zöld–kereszténydemokrata koalíció vezette; most ennek folytatásához megvan a szükséges mandátum, sőt, akár kétharmados többséggel is rendelkezhetnek. A volt berlini nagykövet elmondása alapján sajátos eredményt hozott a választás, miután a CDU-nak és a Zöldeknek egyaránt 56-56 helye lesz a tartományi parlamentben, de a direkt mandátumhoz jutott képviselőknek a száma a kereszténydemokratáknál jóval magasabb. A helyzet még változhat, de az eredmény mindenképp azt jelzi, hogy

az a fajta politikai stabilitás, amit Németországban megszokhattunk, és különösen Baden-Württembergben is jellemző volt, egy nagyon konszolidált működés, az bizonyos értelemben repedést kapott.

A harmadik helyen az Alternatíva Németországért (AfD) végzett 18,8 százalékkal, ami a párt eddigi legjobb eredménye egy nyugatnémet tartományi választáson, bár elmarad a kitűzött 20 százalékos céltól. Prőhle Gergely a „helyzet nehézségét” illetően közölte: azáltal, hogy az AfD megduplázta a szavazatait, valóban óriási sikert aratott, de ami „nagyon drámai fordulat”, hogy a szociáldemokraták épphogy csak bejutottak 5,5 százalékkal, míg a liberálisok (FDP), akiknek a második világháborútól kezdődően ez a tartomány volt a „hazája”, kiestek a tartományi parlamentből.

Vagyis a Zöldek és a CDU teljesen egymásra vannak utalva, hiszen az AfD-vel a „tűzfal” miatt senki nem akar koalíciót kötni, noha részükről érkezett egy ilyen ajánlat a kereszténydemokraták részére. A kérdés már csak az, hogy azonos mandátumszám fényében vajon ki lesz a miniszterelnök, „kereszténydemokrata vagy zöld?” – fogalmazott Prőhel Gergely.

2026 amolyan „szuperválasztási év” Németországban, aminek a baden-württembergi volt az első regionális poltikai tesztje volt a CDU–SPD kormány számára. A következő tartományi választásra nem is kell sokat várni, március 22-én lesz Rajna-vidék-Pfalzban. Prőhle Gergely szerint komoly meccsekre lehet készülni egészen szeptember 20-ig. Mint mondta, az, hogy egyes keleti tartományokban várhatóan az AfD egyedül is kormányt fog tudni alakítani, de Berlinben is jócskán megerősődhet, az át fogja rajzolni az eddig ismert politikai térképet Németországban.

„A mostani eredmény mindenesetre nem ad okot a büszkeségre a jelenlegi szövetségi koalíció számára,

hiszen a CDU egyértelműen azzal szállt harcba, hogy Merz kancellár népszerűségének – ha lehet erről beszélni – a hullámain veszik majd át a kormányzás felelősségét Baden-Württembergben, illetve a miniszterelnöki széket, míg az SPD 5,5 százalékos eredménye korántsem arról szól, hogy egy sikeres párt kormányozna Berlinben” – mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója.

