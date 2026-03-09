ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.39
usd:
340.27
bux:
120443.1
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
08 March 2026, North Rhine-Westphalia, Münster: Soccer, Men: Bundesliga 2, Preußen Münster - Hertha BSC, Matchday 25, Preußenstadion. Referee Felix Bickel stands in front of the dark screen as he tries to review a VAR decision on a penalty kick for Berlin. Photo: Bernd Thissen/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by Bernd Thissen/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Bernd Thissen

Meglépte a VAR-ellenes szurkoló Dárdai mérkőzésén, amit eddig senki sem mert

Infostart

Egy videó asszisztens ellenes német labdarúgó drukker megpróbálta megmenteni csapatát egy büntetőtől. Kihúzta a konnektorból a pályaszéli VAR-monitort a vasárnapi Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.

A Münster–Hertha bajnokin az első félidő végén a vendégeknek nem ítélt elsőre tizenegyest a játékvezető, de a VAR megvizsgálta a 16-oson belüli szabálytalanságot és kihívta a monitorhoz Felix Bickel-t, aki a visszajátszás helyett csak egy fekete monitort láthatott – számolt be az incidensről a BBC.

Később kiderült, hogy egy maszkos férfi áramtalanította a visszajátszó képernyőt. A tv-felvételek alapján a tettes fehér overallt és egy zöld símaszkot viselt, majd akciója után visszamászott a hazai szurkolók közé.

A szabotázs nem járt sikerrel, mert a VAR-szobában – ahol működött a kamerarendszer – úgy döntöttek, hogy tizenegyest kell ítélni, Felix Bickel játékvezető pedig ezt elfogadta. A berliniek játékosa,

Fabian Reese magabiztosan értékesítette a büntetőt és a Hertha végül megnyerte a mérkőzést 2–1-re nyert. A magyar válogatott Dárdai Márton végigjátszotta a találkozót.

A Münster később hivatalos közleményben kért elnézést, hangsúlyozták, hogy azonnali intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy hasonló ne forduljon elő a jövőben. Vélhetően megbünteti a német szövetség az eset miatt a Münstert.

Kezdőlap    Sport    Meglépte a VAR-ellenes szurkoló Dárdai mérkőzésén, amit eddig senki sem mert

berlin

münster

hertha

var

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Védett árak jönnek a benzin (595 forint) és a gázolaj (615 forint) esetében, efölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak
 

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

Ezért drágul drámaibban a dízel – szakértő az árakról, az ellátásról, és az esetleges árstopról

Tovább emelkedik a benzin ára, itt vannak a keddi magyar számok

Energiabiztonsági Tanács Budapesten: üzenet Brüsszelnek az orosz olajról

Csicsmann László: az új vezető személye azt üzeni, hogy Irán nem futamodik meg

Csicsmann László: az új vezető személye azt üzeni, hogy Irán nem futamodik meg

Modzstaba Hameneit, az amerikai-izraeli csapások áldozatául esett Ali Hamenei ajatollah fiát választották meg Irán új legfelsőbb vezetőjévé. A Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára az InfoRádióban arról beszélt, hogy az új vezető biztonsági választás volt a rezsim részéről, de nem egy olyan reformer került hatalomra, akivel akár Donald Trump tárgyalóasztalhoz tudna ülni.
 

Irán ismét ballisztikus rakétával támadta a NATO területét

SOS-jelet küldtek az iráni női focisták a buszról: kivégzés vagy börtön várhat rájuk otthon

A szíriai kurdok meghökkentő üzenetet küldtek az iráni kurdoknak

Donald Trump: Irán „teljesen védtelenné vált” – a háború hétfői hírei percről percre

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A NATO területére lőtt ki rakétát Irán, megvan az új vezető, akinek Putyin máris gratulált – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

A NATO területére lőtt ki rakétát Irán, megvan az új vezető, akinek Putyin máris gratulált – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Az iráni Szakértők Tanácsa tegnap este bejelentette: a megölt Ali Hámenei ajatollah fiát, Modzsataba Hámeneit választották az iszlám köztársaság új legfőbb vezetőjének. A katonai és politikai elöljárók máris hűséget fogadtak neki, és Vlagyimir Putyin orosz elnök is gratulált neki. Ám Donald Trump korábban "elfogadhatatlannak" titulálta, ha az ifjabb Hámeneire esne a választás, és megüzente: "ha nem kapja meg a jóváhagyásunkat, nem sokáig fog kitartani". Izrael pár napja közölte: bárki is kerül majd ki győztesen, "egyértelmű megsemmisítési célpontnak" számít. Az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték. Múlt hét után ismét egy iráni ballisztikus rakéta sértette meg a török légteret hétfő délután, a fenyegetést a NATO légvédelme megsemmisítette. A Fehér Ház nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését a jövőben, sőt, akár a sorozást sem, de Trump állítólag szárazföldi különleges erők bevetését is mérlegeli, hogy elkobozzák Irán majdnem fegyvertisztaságú, dúsított uránját. Az amerikai elnök elmondása szerint ő fogja eldönteni Izraellel közösen, mikor ér véget a háború. A kőolaj hordónkénti ára mindeközben négyéves csúcsra, 110 dollár fölé emelkedett. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felfoghatatlan összegre nőtt Szoboszlai Dominik értéke: bekerült a világ legszűkebb elitjébe

Felfoghatatlan összegre nőtt Szoboszlai Dominik értéke: bekerült a világ legszűkebb elitjébe

Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian missiles intercepted over Turkey, UAE and Qatar, as oil price passes $100 a barrel

Iranian missiles intercepted over Turkey, UAE and Qatar, as oil price passes $100 a barrel

Meanwhile, a meeting of G7 finance ministers and the International Energy Agency ends apparently without agreement to release strategic oil reserves.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 17:33
Egyetlen feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy Xabi Alonso legyen a Liverpool vezetőedzője
2026. március 9. 16:09
Szoboszlai Dominik újabb álomhatárt tört át a világ legjobbjai között
×
×