Meglépte a VAR-ellenes szurkoló Dárdai mérkőzésén, amit eddig senki sem mert

A Münster–Hertha bajnokin az első félidő végén a vendégeknek nem ítélt elsőre tizenegyest a játékvezető, de a VAR megvizsgálta a 16-oson belüli szabálytalanságot és kihívta a monitorhoz Felix Bickel-t, aki a visszajátszás helyett csak egy fekete monitort láthatott – számolt be az incidensről a BBC.

Később kiderült, hogy egy maszkos férfi áramtalanította a visszajátszó képernyőt. A tv-felvételek alapján a tettes fehér overallt és egy zöld símaszkot viselt, majd akciója után visszamászott a hazai szurkolók közé.

A szabotázs nem járt sikerrel, mert a VAR-szobában – ahol működött a kamerarendszer – úgy döntöttek, hogy tizenegyest kell ítélni, Felix Bickel játékvezető pedig ezt elfogadta. A berliniek játékosa,

Fabian Reese magabiztosan értékesítette a büntetőt és a Hertha végül megnyerte a mérkőzést 2–1-re nyert. A magyar válogatott Dárdai Márton végigjátszotta a találkozót.

A Münster később hivatalos közleményben kért elnézést, hangsúlyozták, hogy azonnali intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy hasonló ne forduljon elő a jövőben. Vélhetően megbünteti a német szövetség az eset miatt a Münstert.