2026. március 9. hétfő
Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője a labdarúgó klubvilágbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, a H csoportban játszott spanyol Real Madrid - osztrák FC Salzburg mérkőzésen Philadelphiában 2025. június 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Egyetlen feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy Xabi Alonso legyen a Liverpool vezetőedzője

Infostart

Bár a Liverpool FC vezetősége eddig mindig ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy Arne Slot marad a csapat vezetőedzője, a nemzetközi sajtóban időről időre lehet arról olvasni, hogy Xabi Alonso, a Vörösök BL-győztes játékosa visszatérhet a klubhoz. Egy spanyol portál úgy tudja, megszületett a megállapodás.

Eszerint Xabi Alonso átveszi a Liverpoolt, s hároméves szerződést kap – kivéve azt az esetet, ha Arne Slot Budapesten megnyeri a Bajnokok Ligája idei kiírását a Vörösökkel.

A spanyol Okdiario arról számol be, hogy Alonsóval „szóbeli megállapodás” született arról, hogy a Liverpool vezetőedzője legyen. Azt állítja portál, hogy a Liverpool és Alonso közötti informális kapcsolat november végére nyúlik vissza, amikor már a Real Madridnál mozgott alatta a kispad. Az írás kiemeli, hogy a Liverpool megpróbálta elcsábítani őt a Bayer Leverkusentől 2024 nyarán, de Alonso előtte a szavát adta a német klubnak a történelmi, veretlen duplázás után, hogy marad.

Xabi Alonso a tavaly nyári klubvilágbajnokság előtt került a Real Madrid élére, a Barcelona elleni Szuperkupa-vereséggel végződött ottani szerepvállalása.

Első számú célja, hogy a Premier League-ben vállaljon állást, ezért is mondott nemet az elmúlt hetekben, például, a francia a Ligue 1-ben szereplő Olympique de Marseille megkeresésére.

Szívesen menne Pep Guardiola helyére a Manchester Cityhez, ha a katalán edző a nyáron a távozás mellett dönt. Ez múlhat azon is, hogy a City – az előző, trófea nélkül zárt idény után – ezúttal ne zárjon üres kézzel. Egyelőre még négy sorozatban érdekelt…

Xabi Alonsót ezen kívül a Liverpoollal, a Tottenham Hotspurral és a Bayern Münchennel is szóba hozták. Az Anfielden az egyik legjobb jelöltnek tartják, amennyiben a klub úgy dönt, hogy megválik Arne Slottól. A Liverpool a legutóbbi 20 Premier League-mérkőzéséből csak hatot nyert meg, noha az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában jól szerepel…

Az átigazolási, szerződtetési ügyekben midig rendkívül jól tájékozott Fabrizio Romano arról számolt be, hogy Alonso „amint lehet” egy általa választott menedzseri (vezetőedzői) posztra szeretne kerülni.

Romano a YouTube-csatornáján ezt nyilatkozta: „Xabi Alonso a lehető leghamarabb vissza akar térni. Nem akar időt vesztegetni, nem akar pihenni. Néha a vezetőedzők, amikor elhagynak egy klubot, kicsit pihenni akarnak. Xabi Alonso esetében ez nem így van. Ő készen áll a mielőbbi visszatérésre.”

liverpool fc

xabi alonso

szoboszlai dominik

