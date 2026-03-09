ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.15
usd:
343.06
bux:
0
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iráni rakéták.
Nyitókép: Getty Images / DancingMan

A szíriai kurdok meghökkentő üzenetet küldtek az iráni kurdoknak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A szíriai kurdok vezetése óva intette az iráni kurdokat attól, hogy szövetségre lépjenek az Egyesült Államokkal.

A szíriai kurdok saját tapasztalataikra hivatkozva nem ajánlják az iráni kurdoknak, hogy Washington támogatására támaszkodjanak a teheráni vezetéssel szemben. Ahmed Barakat, a kurd Progresszív Demokrata Párt elnöke ezért „rendkívüli óvatosságra” int.

Barakat szerint jelenleg nem áll az iráni kurdok érdekében, hogy lándzsahegyként szolgáljanak az iráni vezetéssel szemben, anélkül, hogy szilárd garanciáik lennének a saját jövőjüket illetően.

A szíriai kurdok figyelmeztetésének hátterében az áll, hogy

iráni kurd milíciák az Egyesült Államok képviselőivel Észak-Irakban folytatnak egyeztetéseket lehetséges műveletekről Irán nyugati részén.

Egy az ügyre rálátással bíró illetékes szerint az iráni kurdok vezetése már szóvá tette aggodalmait, hogy hasonló sorsra juthatnak, mint a szíriai kurdok, akik éveken át voltak az Egyesült Államok szövetségesei az Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni harcban. Az Ahmed es-Saraa szíriai elnök alatt újjáalakult szíriai hadsereg azonban januárban kiterjedt térségeket foglalt el a kurdoktól, akik szerint Washington sorsukra hagyta őket, mert nem avatkozott közbe, sőt sürgette, hogy olvadjanak be a fegyveres erők soraiba.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt mondta, bátorítja az Iránnal szemben álló kurd csoportokat az Irán elleni felkelésre.

Kezdőlap    Külföld    A szíriai kurdok meghökkentő üzenetet küldtek az iráni kurdoknak

szíria

egyesült államok

irán

kurdok

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico: Szlovákia is blokkolhatja az Ukrajnának szánt uniós hitelt

Robert Fico: Szlovákia is blokkolhatja az Ukrajnának szánt uniós hitelt
A pozsonyi kormányfő kedden Párizsban tárgyal Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az Ukrajnán keresztüli olajszállítás ügyéről. A szlovák miniszterelnök azt kéri majd, hogy engedélyezzék a Barátság kőolajvezeték sérülésének helyszíni ellenőrzését, és jelezte: Szlovákia szükség esetén kész átvenni Magyarországtól az Ukrajnának szánt uniós hitel blokkolását.
Ali Hamenei fia lett Irán új legfelsőbb vezetője

Ali Hamenei fia lett Irán új legfelsőbb vezetője

Irán Szakértői Gyűlése Mojtaba Hameneit nevezte ki apja, Ali Hamenei ajatollah helyére az ország új legfelsőbb vezetőjének – jelentette vasárnap az állami média. Izrael közölte: ő is célponttá válik, Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy őt nem fogja elfogadni.
 

Remeg a világgazdaság, hétfő reggel is meredeken nőtt az olaj ára az iráni háború miatt

A szíriai kurdok meghökkentő üzenetet küldtek az iráni kurdoknak

Donald Trump: Irán „teljesen védtelenné vált” – a háború hétfői hírei percről percre

180 embert hozott haza Dubajból és Ománból egy újabb mentesítő járat

Mérgező füst gomolyogott Teherán felett

Egyszerre támadja Izrael Iránt és a libanoni terroristákat

A bombázások leállítását és fegyverszünetet sürgetett XIV. Leó pápa

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszállt az olajár, esnek az ázsiai piacok - Mi vár az európai tőzsdékre?

Elszállt az olajár, esnek az ázsiai piacok - Mi vár az európai tőzsdékre?

Elszállt az olajár hétfő reggelre az olajár, az ázsiai tőzsdéken jelentős eséseket látni, Dél-Koreában még a kereskedést is fel kellett függeszteni 20 percre és Európában is komoly mínuszokkal indulhat a kereskedés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre megszólalt a brutális olajárakról Donald Trump: szerinte ekkor eshet vissza

Végre megszólalt a brutális olajárakról Donald Trump: szerinte ekkor eshet vissza

Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárása és a nukleáris fenyegetés felszámolása után az olajárak gyorsan visszaállnak a normál szintre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022, as Khamenei's son named new Iranian leader

Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022, as Khamenei's son named new Iranian leader

The UK chancellor, Rachel Reeves, will join an emergency meeting of G7 finance ministers later to discuss oil prices. Meanwhile, 32 civilians are injured by an Iranian drone attack on Bahrain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 08:00
Halálos családi tragédia: saját kisfiát ütötte el egy férfi tolatás közben
2026. március 9. 07:24
A nemek közti egyenlőségért tartanak általános sztrájkot Olaszországban
×
×