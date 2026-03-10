Nincs új dátum, még tovább kell várni a korhatáros ChatGPT-re

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója tavaly még azt ígérte, hogy decemberben élesedik az új funkció, mely magában foglal egy életkor-ellenőrzést, így engedélyezheti az erotikus tartalmakhoz is a hozzáférését – írja az Axios cikke alapján a HVG.hu.

A bevezetést egyszer már el kellett halasztani decemberbe. Az új ígéret az volt, hogy 2026 első negyedévében már megjelenik a felnőtt mód, de az OpenAI ismét halasztja a funkció bevezetését.

Jelenleg a felhasználók számára fontosabb fejlesztésekre fókuszálnak, mint a chatbot személyisége, proaktívabbá tétele. Az OpenAI vélhetően azért is óvatos a felnőtt mód bevezetésével, nehogy egy feltörhető rendszer botrányt okozzon.

A megfelelő működés kialakítása több időbe telik, ezért új időpont ezúttal nincs a felnőtt mód indítására.