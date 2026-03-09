Folytatódik a magyar–ukrán csörte, ezúttal a parlamentben

Megemlékezésekkel kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése hétfőn 13 órakor. A képviselők két közelmúltban elhunyt társuk, az MDF-es Figler János és a Független Kisgazdapártban, majd a Fideszben politizáló Vincze László életútja előtt hajtanak fejet.

A napirend előtti felszólalásokat követően interpellációk, kérdések és azonnali kérdések hangoznak el. Az ellenzék egyebek mellett a gödi akkumulátorgyár állítólagos környezetszennyezéséről, az állami hitelfelvételekről, a vidékfejlesztési támogatásokról és a védőoltásokról faggatja majd a kormány képviselőit.

A Fidesz-KDNP-sek a többi között az energiatermelő létesítmények katonai védelméről, a rezsicsökkentésről és a pedagógusok béremeléséről szeretnének többet megtudni.

A szócsaták csillapultával megrendezik az utolsó körös vitát

a szkíták őshonos népcsoporttá nyilvánításáról,

az atomenergia-törvény módosításáról,

a területfejlesztési jogszabály változásairól,

a Szigetköz kiemelt térséggé emeléséről,

a Béketanácsról,

valamint az ukrán uniós tagságot és finanszírozást elutasító kormánypárti határozatról.

Ez utóbbival összefüggésben az első parlamenti vita során Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, „Ukrajna ebben a háborúban magáért harcol”. A tárcavezető így folytatta: „nem minket védenek, ezért nem tartozunk nekik semmivel”.

Az ellenzék kampányfogásnak tartja a határozati javaslatot. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke a korábbi vita során így fogalmazott: „maguk egész egyszerűen a történelem zsákutcájába viszik Magyarországot. Nincs mit ragozni ezen. Önök gyilkosoknak gazsulálnak, szövetségesekből ellenséget kreálnak. Elárulnak mindenkit, akire Magyarország az elmúlt időszakban számíthatott”.

Kedd reggel 9 órától a napirend előtti felszólalásokat követően szavazásokat tartanak több nemzetközi szerződésről, illetve az említett indítványokról. Döntenek Hadházy Ákos, Varga Zoltán és Pócs János képviselők mentelmi ügyéről is.