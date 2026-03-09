A tejfeldolgozókhoz és a kereskedőkhöz fordult a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.

„Kérjük (követeljük), hogy a vidéki életforma, a tejágazat és a tejtermelők fennmaradása

érdekében a kiskereskedelmi élelmiszerboltok, 2026. április 1. és 2026. június 30. között,

úgynevezett »elsőáras« vagy »akciós árú« termékként kizárólag magyar folyadéktejet (friss,

ESL, UHT) helyezzenek ki a polcaikra. Egyben határozottan felszólítjuk a hazai

tejfeldolgozókat, hogy ehhez biztosítsák a kellő árumennyiséget a megfelelő áron” – szólt a szigorú üzenet.

Hozzátették: az elmúlt fél évben az európai tejpiac összeomlott. Ezt tetézte a kedvezőtlen magyar gazdasági környezet a száj- és körömfájás járványügyi helyzettől kezdve a piaci árszabályozáson keresztül az importtal szembeni kitettségig.

Azt írják, „nincs hova hátrálniuk”, ugyanis a tavalyi 200 forintos árszint helyett mára egy jelentős termelői körnek „csupán 50-100 forintos literenkénti árat fizetnek – ha fizetnek egyáltalán”.

„Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, hogy miközben Európában az egyik legalacsonyabb áron adjuk át

a megtermelt tejünket, a magyar fogyasztókat külföldről származó akciós tejtermékekkel kínálják.

Nem tisztünk igazságot tenni az egyes termékpálya-szereplők között, de azokra, akik nem

csatlakoznak a kezdeményezésünkhöz, úgy tekintünk, mint a magyar tejtermelők tönkretételében

érdekelt szereplőkre. Eszerint is fogunk eljárni velük szemben” – üzenték az ágazati szereplőknek.