A tejfeldolgozókhoz és a kereskedőkhöz fordult a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.
„Kérjük (követeljük), hogy a vidéki életforma, a tejágazat és a tejtermelők fennmaradása
érdekében a kiskereskedelmi élelmiszerboltok, 2026. április 1. és 2026. június 30. között,
úgynevezett »elsőáras« vagy »akciós árú« termékként kizárólag magyar folyadéktejet (friss,
ESL, UHT) helyezzenek ki a polcaikra. Egyben határozottan felszólítjuk a hazai
tejfeldolgozókat, hogy ehhez biztosítsák a kellő árumennyiséget a megfelelő áron” – szólt a szigorú üzenet.
Hozzátették: az elmúlt fél évben az európai tejpiac összeomlott. Ezt tetézte a kedvezőtlen magyar gazdasági környezet a száj- és körömfájás járványügyi helyzettől kezdve a piaci árszabályozáson keresztül az importtal szembeni kitettségig.
Azt írják, „nincs hova hátrálniuk”, ugyanis a tavalyi 200 forintos árszint helyett mára egy jelentős termelői körnek „csupán 50-100 forintos literenkénti árat fizetnek – ha fizetnek egyáltalán”.
„Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, hogy miközben Európában az egyik legalacsonyabb áron adjuk át
a megtermelt tejünket, a magyar fogyasztókat külföldről származó akciós tejtermékekkel kínálják.
Nem tisztünk igazságot tenni az egyes termékpálya-szereplők között, de azokra, akik nem
csatlakoznak a kezdeményezésünkhöz, úgy tekintünk, mint a magyar tejtermelők tönkretételében
érdekelt szereplőkre. Eszerint is fogunk eljárni velük szemben” – üzenték az ágazati szereplőknek.