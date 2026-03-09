Idős asszonyt gázolt a villamos Budapesten, több járműszámot is érint a fennakadás

Hétfő kora délután életét vesztette egy hetven év körüli nő a XI. kerületben, amikor a tilos jelzés ellenére elindult a síneken. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint a baleset 13 óra 5 perc körül történt a Bartók Béla út és a Ménesi út kereszteződésében – írja a 24.hu.

A 49-es villamos a Móricz Zsigmond körtér irányába haladt, amikor az ütközés bekövetkezett. A gázolás következtében az asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette; a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta – teszi hozzá az Index.

Változások a közlekedésben

A következő szakaszokon nem járnak a villamosok:

19-es és 49-es: nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér között,

47-es: kimarad a szakasz a Szent Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér között,

56A: szintén nem jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért tér között.

Terelések, pótlóbusz:

41-es és 56-os villamos: módosított útvonalon, az Alkotás utcán és a Villányi úton keresztül kerülik el a baleset helyszínét,

Pótlóbusz: az érintett utasok pótlóbusszal utazhatnak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér−Műegyetem között.

A rendőrség és a BKK az utazók türelmét kéri, ugyanis a pótlóbuszok csak lassabban tudnak közlekedni a közúti korlátozások miatt.