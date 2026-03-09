ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.2
usd:
340.23
bux:
120443.1
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Idős asszonyt gázolt a villamos Budapesten, több járműszámot is érint a fennakadás

Infostart

A hetven év körüli nő az elsődleges információk szerint a tilos jelzés ellenére akart átkelni a villamos előtt a XI. kerületben.

Hétfő kora délután életét vesztette egy hetven év körüli nő a XI. kerületben, amikor a tilos jelzés ellenére elindult a síneken. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint a baleset 13 óra 5 perc körül történt a Bartók Béla út és a Ménesi út kereszteződésében – írja a 24.hu.

A 49-es villamos a Móricz Zsigmond körtér irányába haladt, amikor az ütközés bekövetkezett. A gázolás következtében az asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette; a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta – teszi hozzá az Index.

Változások a közlekedésben

A következő szakaszokon nem járnak a villamosok:

  • 19-es és 49-es: nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér között,
  • 47-es: kimarad a szakasz a Szent Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér között,
  • 56A: szintén nem jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért tér között.

Terelések, pótlóbusz:

  • 41-es és 56-os villamos: módosított útvonalon, az Alkotás utcán és a Villányi úton keresztül kerülik el a baleset helyszínét,
  • Pótlóbusz: az érintett utasok pótlóbusszal utazhatnak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér−Műegyetem között.

A rendőrség és a BKK az utazók türelmét kéri, ugyanis a pótlóbuszok csak lassabban tudnak közlekedni a közúti korlátozások miatt.

Kezdőlap    Belföld    Idős asszonyt gázolt a villamos Budapesten, több járműszámot is érint a fennakadás

budapest

villamos

pótlóbusz

gázolás

terelés

fennakadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Parlamenti záróra

Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Hétfőn a parlamentben a miniszterelnök felé záporoztak a kérdések az azonnali kérdések órájában, a ciklus hajrájában a kormányfő állta is a kérdésekre, röviden mindre válaszolt. A parlamentben is megerősítette: védett árak jönnek az üzemanyagoknál, van elég olaj ahhoz, hogy a rendszer kitartson addig, amíg Volodimir Zelenszkij meggondolja magát zsarolásügyben. Kapott kérdést abban a témában is, hogy összeáll-e adott esetben a Mi Hazánkkal egy koalícióba, ha a választási eredmények miatt erre kényszerül. Kijelentette: A magyar érdek az, hogy Ukrajna fennmaradjon.
 

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A piacok "tanultak" 2022-ből, azonnal ítéletet mondtak a közel-keleti háborúról

A piacok "tanultak" 2022-ből, azonnal ítéletet mondtak a közel-keleti háborúról

A befektetők arra számítanak, hogy a közel-keleti konfliktus nyomán az energiaárak megugrása alapjaiban írhatja át a jegybankok kamatpolitikáját: a korábban várt kamatcsökkentések helyett több nagy jegybanknál is kamatemelés kerülhet napirendre - számolt be a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától

Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától

Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

Earlier, a meeting of G7 finance ministers and the International Energy Agency ended apparently without agreement to release strategic oil reserves.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 18:09
Orbán Viktor a parlamenti ciklus végén: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
2026. március 9. 17:22
Vízhiány Budapesten, napokig tart még a javítás
×
×