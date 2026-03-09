ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
Donald Trump volt amerikai elnököt, a Republikánus Párt elnökjelöltjét (k) a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei veszik körbe a Pennsylvania állambeli Butlerben rendezett kampánygyűlésen 2024. július 13-án. A rendezvényen Trump beszéde közben lövések dördültek, a politikus a jobb fülén megsérült, de védőgyűrűben a saját lábán hagyta el a pódiumot. Az elnökválasztást november 5-én tartják az Egyesült Államokban.
Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci

Az Iráni Forradalmi Gárda ügynökét ítélték el a Donald Trump elleni merényletkísérlet miatt

Infostart

Brooklynban döntött a bíróság Aszif Merchan elítéléséről, terrorcselekmények és Donald Trump meggyilkolására tett előkészületek miatt. A pakisztáni állampolgár beismerte, hogy Irán bérelte fel két éve, az amerikai elnök elleni merénylet végrehajtóját, Thomas Matthew Crookst.

Aszif Merchant bűnösnek találták összeesküvés vádpontjában Iránnal, Donald Trump elnök és más amerikai politikusok elleni merényletkísérletekben – írja a New York Post cikke alapján az Index.

A vád szerint a pakisztáni állampolgár az Iráni Forradalmi Gárda kiképzett ügynöke volt, aki bevallotta, hogy 2024 áprilisában azzal a céllal érkezett az Egyesült Államokba, hogy megszervezze Joe Biden akkori elnök és Donald Trump, a Republikánus Párt győzelemre esélyes elnökjelöltje meggyilkolását. Apró szépséghiba, hogy olyan embereket bérelt fel az akcióra, akik az FBI titkos ügynökei voltak.

A 47 éves pakisztáni üzletembert 2024. július 12-én, egy nappal a butleri merénylet előtt tartóztatták le, és most életfogytig tartó börtönbüntetés vár rá az összeesküvés szervezése miatt.

Úgy tudni, hogy Irán megbízásából Aszif Merchant állhatott a 2024. július 13-i merénylet mögött, amelyet Thomas Matthew Crooks hajtott végre, és amelyben a lövedék Trump fülét találta el. Később a 20 éves éves fiatalembert egy rendőr agyonlőtte.

Azóta még egy valószínű merényletkísérletet hiúsítottak meg Donald Trump ellen, amikor februárban egy fiatalember puskával felszerelve megpróbált bejutni az elnök mar-a-lagói birtokára, de az illetőt az őrök likvidálták.

