Az Iráni Forradalmi Gárda ügynökét ítélték el a Donald Trump elleni merényletkísérlet miatt

Aszif Merchant bűnösnek találták összeesküvés vádpontjában Iránnal, Donald Trump elnök és más amerikai politikusok elleni merényletkísérletekben – írja a New York Post cikke alapján az Index.

A vád szerint a pakisztáni állampolgár az Iráni Forradalmi Gárda kiképzett ügynöke volt, aki bevallotta, hogy 2024 áprilisában azzal a céllal érkezett az Egyesült Államokba, hogy megszervezze Joe Biden akkori elnök és Donald Trump, a Republikánus Párt győzelemre esélyes elnökjelöltje meggyilkolását. Apró szépséghiba, hogy olyan embereket bérelt fel az akcióra, akik az FBI titkos ügynökei voltak.

A 47 éves pakisztáni üzletembert 2024. július 12-én, egy nappal a butleri merénylet előtt tartóztatták le, és most életfogytig tartó börtönbüntetés vár rá az összeesküvés szervezése miatt.

Úgy tudni, hogy Irán megbízásából Aszif Merchant állhatott a 2024. július 13-i merénylet mögött, amelyet Thomas Matthew Crooks hajtott végre, és amelyben a lövedék Trump fülét találta el. Később a 20 éves éves fiatalembert egy rendőr agyonlőtte.

Azóta még egy valószínű merényletkísérletet hiúsítottak meg Donald Trump ellen, amikor februárban egy fiatalember puskával felszerelve megpróbált bejutni az elnök mar-a-lagói birtokára, de az illetőt az őrök likvidálták.