Lesz még fagy, mutatjuk, hol – időjárás

Továbbra is anticiklon uralkodik, de nyugatról már kacsontgatnak nedves léghullámok, ezeket egyelőre fátyolfelhők formájában látjuk, legalábbis kedden.

Az ország keleti harmadában éjjel még fagyottm, másutt azonban már nem, 3-6 fokról indult a nap.

Kedden aztán javarészt napos ég alatt árnyékban 15-18 fok közötti értékeket olvashatunk le a hőmérőről, nyugaton lesz tehát fátyolfelhős ég.

A következő napokban is hasonló időre lehet számítani. De szerda-csütörtökön akár eshet is, még ha hideg nem is lesz.

Mutatjuk mindezt kis videón: