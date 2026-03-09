ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.49
usd:
340.74
bux:
120253.09
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Elhunyt Füzesséry Gyula

Infostart / MTI

Életének 101. évében elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport sikereinek egyik megalapozója, az 1954-es, történelmi sikert hozó maconi világbajnokságon szereplő válogatott felkészítője, későbbi szövetségi kapitány.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) a honlapján felidézte, hogy Füzesséry Gyula 1925. december 17-én született. A II. világháború idején Hábl Károly „alakulatánál” szolgált, ahová a Charlie bácsiként ismert férfi az összes jó kajakost összegyűjtötte, hogy megmentse őket a fronttól. Köztük volt az akkor húszas éveiben járó Füzesséry is, aki az akkor megalapított KASE-ból nem sokkal később az Elektromos Művekbe igazolt.

Még aktív versenyző volt, amikor a fiatalabbak felkérték, hogy legyen az edzőjük, segítse őket a felkészülésben. Ifjú edzőként tanulmányozta az úszásban, az atlétikában használatos módszereket, és azok alapján állította össze edzésterveit. Munkája hamar sikert eredményezett a sportolók számára, ezért 1953-ban Bonn Ottó hívására a válogatott felkészítését is elvállalta az 1954-es világbajnokságra. Maconban a magyar csapat minden előzetes várakozást felülmúlva hat arany-, öt ezüst- és öt bronzérmet szerzett. Ahogy az akkor 28 éves Füzesséry Gyula fogalmazott: valóságos csodának számított akkor ez az eredmény, berobbantunk a világ élvonalába.

Két évvel később, a melbourne-i olimpián az Urányi János, Fábián László kajakpáros tízezer méteren megszerezte a magyar kajak-kenu sport első ötkarikás aranyérmét, amelyet további három ezüst és három bronz követett. Az olimpiát követően hivatalosan is a válogatott szövetségi kapitánya lett, majd 1963-ban felkérték az akkor alakuló KSI kajak-kenu szakosztály vezetőedzőjének. Irányításával a következő években ez a műhely tette le a mai sportági utánpótlásképzés alapjait.

Szakmai meglátásait, edzéselméleti gondolatait több könyvben is megírta. Fiatalon került a mesteredzők közé, majd a külföldi munkák is megtalálták. Dolgozott Kubában, Dél-Koreában, Spanyolországban, sőt közel a hetvenhez Portugáliában is megfordult.

„Füzesséry Gyula vitathatatlanul az egyik, ha nem legnagyobb hatású edző, akinek köszönhetően világszinten is kiemelkedővé vált a magyar kajak-kenu. Az 1954-es maconi világbajnokságon elért sikerek megalapozták a sportág jövőjét, megbecsültségét, ezekben neki elévülhetetlen érdemei vannak. 2010-ben megkapta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség életműdíját, az Arany Érdemérmet, a Dr. Baráth Etele Székházban pedig az egyik tárgyalóterem is az ő nevét viseli” – írta az MKKSZ.

Tavaly decemberben ünnepelte 100. születésnapját. Idén januárban a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Életműdíj Trófea elismerésében részesült.

Füzesséry Gyulát a Magyar Kajak-Kenu Szövetség saját halottjának tekinti.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Füzesséry Gyula

gyász

füzesséry gyula

kajak-knu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Olajársokk rázta meg a világ piacait – van, ahol a kereskedés is leállt

Olajársokk rázta meg a világ piacait – van, ahol a kereskedés is leállt
Az ázsiai és az európai tőzsdéken is jelentős esések voltak megfigyelhetőek azt követően, hogy hétfő reggel elszállt az olaj ára. Dél-Koreában még a kereskedést is fel kellett függeszteni.
 

Ezért drágul drámaibban a dízel – szakértő az árakról, az ellátásról, és az esetleges árstopról

A horvát kormány maximálja az üzemanyagárakat a közel-keleti helyzet miatt

Roham a montenegrói benzinkutaknál az olajcégek figyelmeztetése után

Több országban is felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot

Dél-Korea három évtized után először vezet be üzemanyag-árstopot

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

„Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését” – jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán.
 

Index: „rendkívüli árazás” jön a Mol-kutakon

Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

Tovább emelkedik a benzin ára, itt vannak a keddi magyar számok

Energiabiztonsági Tanács Budapesten: üzenet Brüsszelnek az orosz olajról

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Négy évig dolgoztak rajta, hamarosan kiderül, mit rejt a hegycsúcson álló történelmi építmény belseje

Négy évig dolgoztak rajta, hamarosan kiderül, mit rejt a hegycsúcson álló történelmi építmény belseje

Idén tavasszal megnyílik a felújított budapesti Citadella: az egykor zárt erődítmény egy nagyívű építészeti beavatkozásnak köszönhetőenúj közösségi terek és egy közpark jött létre – írja cikkében az Octogon magazin. A nyugati rondellában pedig egy történeti kiállítás kapott helyet. Taraczky Dániel, a projekt tervezője, az art1st Design Studio Kft. vezető tervezője és ügyvezetője is előad majd a Portfolio Építőipar 2026 konferencián, találkozzon vele élőben!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus

Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus

Az Izrael és a Hezbollah közötti háború második hetében az izraeli hadsereg helikopteres rajtaütést hajtott végre Kelet-Libanonban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian missiles intercepted over Turkey, UAE and Qatar, as oil price passes $100 a barrel

Iranian missiles intercepted over Turkey, UAE and Qatar, as oil price passes $100 a barrel

Meanwhile, Israel says it's carrying out strikes across Iran and in Lebanon. This afternoon, G7 finance ministers will hold an emergency meeting on the oil price.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 14:49
Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett
2026. március 9. 13:29
Elnyelt a föld egy autót Budapesten – fotók
×
×