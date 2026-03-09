Egy idős férfi a kutyájával együtt halt meg Győrteleken

Egy férfi meghalt, miután kigyulladt egy családi ház Győrteleken, a Kossuth utcában. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte: vasárnap este érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen kigyulladt egy lakóház. A katasztrófavédelem közleménye szerint

az ötven négyzetméteres épület teljes terjedelmében égett.

Három járművel tizenegy tűzoltó vonult a helyszínre, az égő házból kivitték az ott lakó idős férfit, az életét azonban már nem lehetett megmenteni. A tűzben a férfi kutyája is elpusztult. A tűz keletkezési körülményeinek feltárására tűzvizsgálat indul.

Mukics Dániel a közleményben felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb lakóépületben elektromos probléma miatt keletkezik tűz, jellemzően hibás műszaki cikkek használata, elavult elektromos hálózat, vagy valamilyen eszköz nem rendeltetésszerű használata áll az esetek hátterében.

A régebben épült házaknál célszerű elvégeztetni a hálózat felülvizsgálatát, indokolt esetben annak felújítását, hiszen a régi épületek elektromos rendszere nem bír el annyi műszaki eszközt, mint amennyit manapság használunk, mindezek mellett érdemes füstérzékelőt is szerelni otthonunkba – figyelmeztetett Mukics Dániel.

(Nyitóképünk illusztráció.)