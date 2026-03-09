ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
Rendőrök állnak az út mentén, igazoltatni fognak.
Ellepik Magyarország útjait a rendőrök hétfőtől, autósokat és motorosokat is megállítanak

Biztonsági öv, gyerekülés, bukósisak a motorosokon – ez lesz a fókuszban. Március 9–15. között országszerte fokozott ellenőrzés lesz az utakon.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2026. március 9. és 15. között Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik – közölték a police.hu oldalon.

Az európai szintű ellenőrzés keretében

Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotoros- és motorkerékpárral közlekedők bukósisak-viselését ellenőrzik a rendőrök.

A passzív biztonsági eszközök használatával a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés foka csökkenthető. Ön se legyen felelőtlen! Mindig kapcsolja be a biztonsági övet, használjon megfelelő gyermekülést, és viseljen bukósisakot! – figyelmeztet felhívásában a rendőrség.

