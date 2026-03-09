ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
Két dél-koreai nemzeti lobogó egy lámpaoszlopon.
Nyitókép: Unsplash

Dél-Korea három évtized után először vezet be üzemanyag-árstopot

ELŐZMÉNYEK

Dél-Korea több mint három évtized után először fagyasztotta be az üzemanyagárakat, ugyanis az árak meredeken emelkedni kezdtek a közel-keleti konfliktus kiélesedése után.

I Dzsemjong dél-koreai elnök bejelentette, hogy a hatóságok benzinárstopot vezetnek be az országban, miután a közel-keleti konfliktus miatt a globális nyersolajárak meredeken emelkednek – írja a Reuters híradása nyomán a Telex.

Dél-Koreában 30 éve nem volt példa az üzemanyag-árak korlátozására. A közel-keléeti konfliktus hatásai miatt tartott rendkívüli ülésen az államfő kijelentette, hogy a kormány „gyorsan bevezeti és határozottan végrehajtja” a kőolajtermékek maximális árrendszerét.

I Dzsemjong elnök szerint a válság jelentősen megterheli a dél-koreai gazdaságot, ami jelentős mértékben függ a globális kereskedelemtől és a Közel-Keletről származó energiaimporttól.

Az államfő hozzátette: „Mivel nehéz megjósolni, hogyan alakul a helyzet, a kormánynak sürgősen megelőző válaszintézkedéseket kell kidolgoznia, még a legrosszabb forgatókönyvet is szem előtt tartva.” Egyben sürgette a dél-koreai kormányt, hogy lépjenek fel a finomítók és a benzinkutak közötti összejátszás, az árrögzítés és a felhalmozás ellen.

Dél-Korea három évtized után először vezet be üzemanyag-árstopot

