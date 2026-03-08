ARÉNA - PODCASTOK
Füredi víz csörgedezik.
Nyitókép: Fotó: Infostart.

Kiderítettük, hogy miért nem iható a füredi Kossuth-forrás vize

Infostart

A balatonfüredi Gyógy-téren, a város központjában található a Kossuth Lajos-forrásnál kint a “Nem ivóvíz” tábla - adta hírül a Balatontipp. Lesz megoldás – ezt már az Infostart tudta meg.

Az Infostart információi szerint azonban az immár 2 éve kint lévő táblán lévő szöveg magyarázata csupán annyi, hogy a történelmi kútházban kifolyó víz nem ivóvíz, s ezt tudatják az érdeklődőkkel.

A közkútként nyilvántartott Kossuth-kút vizét rendszeresen, évente kétszer bevizsgáltatják és ennek eredményétől teszik függővé, hogy engedélyezik-e ivásra a szóban forgó vizet, vagy sem.

Az ÁNTSZ legutóbbi vizsgálatai alapján azonban a víz nem iható - írta a helyi lap.

Úgy tudjuk, hogy a város illetékesei már törik a fejüket, hogy miután földfelszín alatt, a víztestben történt szennyeződés következtében előállt helyzetben a többszöri víztisztító kísérletek csődöt mondtak, s a természetes víztisztulás sem következett be,

egy alig 15-20 méterre lévő másik forrás vizét belevezetik a Kossuth-kútba,

s akkor az ikonikus épület három kifolyóján ismét tiszta víz csörgedezhet.

A füredi savanyúvíz – és ez nem csak a Kossuth-kút vizére vonatkozik – amúgy már évekkel ezelőtt elvesztette hivatalos gyógyvíz-minősítését, mert egyes összetevőinek mennyisége meghaladta az előírt uniós határértékeket. Ettől függetlenül ahol a vastartalma miatt vöröses nyomot hagyó víz folyik, műanyag palackokkal, demizsonokkal, kannákkal rendszeresen megjelennek a helyiek és viszik, isszák azt, mert hisznek, vagy mert meggyőződtek a jótékony hatásában.

A füredi savanyúvizek a Berzsenyi-kútnál, a Szekér Ernő-forrásnál és a Schneider-kútnál ma is hozzáférhetők, ihatók, illetve kóstolhatók.

Ugyanakkor a Berzsenyi-kútnál kifüggesztett 2022-es részletes tájékoztató szerint a vizet magas arzéntartalma és jelentős ásványianyag tartalma miatt „kizárólagos ivóvízkénti felhasználásra” nem javasolják, ahogyan fogyasztására a várandósok és a 3 év alattiak számára sem.

Mindennek ellenére a füredi városszéli kemping közelében található Berzsenyi-kút például ezen a hétvégén is látogatott hely volt. Legalábbis ez derül ki egy helyi turisztikai vállalkozás TikTok-videójából.

@m23ghouse #savanyuvizforras #springwater #balatonfured #berzsenyiemlekforras #vasesarzen ♬ original sound - M23 QGRP

Kiderítettük, hogy miért nem iható a füredi Kossuth-forrás vize

balatonfüred

ívóvízhálózat

forrásvíz

