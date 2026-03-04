Válaszolt a szakértő, hogy mibe érdemes most fektetni egy nagyobb örökséget vagy megtakarítást
Aréna
Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
2026. március 4. 18:00
Részleteket közölt a Földközi-tengeren történt támadásról Moszkva
Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben
Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán
Audio tartalmak
2026. március 4. 19:00A GeoTrendek magazin 2026. március 4-i adása
2026. március 4. 18:11Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak
2026. március 4. 17:50Ezzel kezd Budapest a következő kormánynál – Online szavazás indul az önkormányzatiságról
2026. március 4. 17:29Még mindig nem egyértelmű, ki akart előbb támadni az iráni háborúban
2026. március 4. 16:57Győzött a magyar női pisztolyos csapat a trió számban, Major az ötödik aranyát nyerte
2026. március 4. 15:12N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”
2026. március 4. 14:01Budapest–Belgrád vasútvonal: Szerbia bemondott egy új dátumot