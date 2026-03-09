Irán ismét ballisztikus rakétával támadta a NATO területét

A tárca közlése szerint az elmúlt egy hétben ez már a második, Iránból indított ballisztikus rakéta, amely behatolt a NATO-tagország légterébe.

A rakétát a Földközi-tenger keleti térségben telepített légvédelmi NATO-rendszerek semmisítették meg. A rakéta törmeléke a délkelet-törökországi Gaziantep tartomány lakatlan területére zuhant le, személyi sérülés nem történt - írták.

A minisztérium leszögezte: Ankara minden szükséges lépést megtesz az ország területét és légterét érő fenyegetések elhárítására, és hangsúlyozták, hogy mindenkinek érdekében áll megfogadni Törökország ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseit.

A rakéta lelövése kevesebb mint két nappal azután történt, hogy Ankara arra figyelmeztette Iránt: ne indítson újabb rakétákat Törökország felé.

A NATO a március 4-i iráni rakétaincidenst követően magasabb szintű készültséget rendelt el rakétavédelmi egységeinél.