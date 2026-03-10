ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.56
usd:
333.78
bux:
120443.1
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Magyar Rendőrség

Szendvicset is készített a lyukas zsebű betörő

Infostart

Nagykanizsán egy 32 éves férfi tört be egy élelmiszerboltba, de gyorsan lebukott, miután egy nő telefonjával felvette a rablót, megkönnyítve a hatóságok nyomozását.

A behatoló az ajtón lévő üveget betörve mászott be a helyi üzletbe, ahonnét szeszes italokat, konzerveket és aprópénzt lopott el. Érdekesség, hogy még egy szendvicset is készített magának, majd távozott egy zsáknyi vodkával és más lopott termékkel.

A Rendészeti Államtitkárság a Facebook-oldalán osztotta meg a szemfüles videózó felvételét, aki azonnal értesítette a rendőrséget, kommentálta a történteket, és részletes személyleírást is adott az elkövetőről. A jelzésre két járőr is a helyszínre érkezett.

Bálint Zoltán főtörzszászlós, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka beszámolója szerint amúgy sem lett volna nehéz dolguk a betörő felkutatásában, miután „D. Balázs menekülés közben lukas zsebéből szórta az aprópénzt, és még egy-két sört is elhullajtott, így aztán a rendőröknek csak a nyomokat kellett volna követniük.”

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője személyesen mondott köszönetet a szemtanúnak, és egy szál virágot is átadott neki.

Kezdőlap    Bűnügyek    Szendvicset is készített a lyukas zsebű betörő

nagykanizsa

betörő

kisbolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brutális pénzek mennek fegyverekre Európában – Kaiser Ferenc elárulta, miben állunk rosszul

Brutális pénzek mennek fegyverekre Európában – Kaiser Ferenc elárulta, miben állunk rosszul
Az európai országok fegyverimportja több mint háromszorosára nőtt az elmúlt öt évben, és ezzel a kontinens a világ legnagyobb fegyvervásárlójává vált – derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) friss jelentéséből. A részletekről Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével beszélgettünk.
 

Resperger István: Franciaország keresi az útját a nagyobb atomhatalmak között

Donald Trump szerint gyorsan csökkenni fog az olaj ára

Donald Trump szerint gyorsan csökkenni fog az olaj ára

Hétfő reggelre 100 dollár főlé emelkedtek az olajárak, azt követően, hogy az Irán elleni háború drámai fordulatot vett a hétvégén.
 

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Nem az első ársapka, de nem is ugyanakkora

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Vlagyimir Putyin megszólalt az energiaszállításról: nyitott rá, de...

Itt a váratlan döntés a G7-ektől olajügyben

Az olajpiac egyik legnagyobb szereplője sem bírta tovább

Párizs feltörné a Hormuzi-szorost

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szélsőségeket okozó időjárási jelenség jöhet nyáron

Szélsőségeket okozó időjárási jelenség jöhet nyáron

A japán meteorológiai szolgálat kedden bejelentette, hogy 60 százalékos eséllyel alakulhat ki El Nino-jelenség az északi félteke nyarán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a legjobb szárítógépek a piacon 2026-ban: tényleg megéri megvenni a méregdrága termékeket?

Ezek a legjobb szárítógépek a piacon 2026-ban: tényleg megéri megvenni a méregdrága termékeket?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 10 márka - Beko, Bosch, Candy, Gorenje, Haier, Hisense, LG, Miele, Samsung, Whirlpool - 35 szárítógépét tesztelte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil prices fall as Trump threatens Iran with 'fire and fury' over Strait of Hormuz

Oil prices fall as Trump threatens Iran with 'fire and fury' over Strait of Hormuz

The US president says Iran war will be over "pretty quickly" but Washington hasn't "won enough" yet.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 22:03
Percek alatt elfogták a lábodi agancstolvajokat
2026. március 9. 12:04
Nem szokványos felvétel egy magyar topbűnöző elfogásáról
×
×