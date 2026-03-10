Szendvicset is készített a lyukas zsebű betörő

A behatoló az ajtón lévő üveget betörve mászott be a helyi üzletbe, ahonnét szeszes italokat, konzerveket és aprópénzt lopott el. Érdekesség, hogy még egy szendvicset is készített magának, majd távozott egy zsáknyi vodkával és más lopott termékkel.

A Rendészeti Államtitkárság a Facebook-oldalán osztotta meg a szemfüles videózó felvételét, aki azonnal értesítette a rendőrséget, kommentálta a történteket, és részletes személyleírást is adott az elkövetőről. A jelzésre két járőr is a helyszínre érkezett.

Bálint Zoltán főtörzszászlós, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka beszámolója szerint amúgy sem lett volna nehéz dolguk a betörő felkutatásában, miután „D. Balázs menekülés közben lukas zsebéből szórta az aprópénzt, és még egy-két sört is elhullajtott, így aztán a rendőröknek csak a nyomokat kellett volna követniük.”

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője személyesen mondott köszönetet a szemtanúnak, és egy szál virágot is átadott neki.