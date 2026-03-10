ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond az Exim Awards díjátadó gálán a budapesti Haris Parkban 2025. március 4-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Az üzemanyagokra bevezetett, hétfő éjféltől érvényes védett ár mellett a kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékli, amelyek ezzel az uniós minimumszintre csökkennek, továbbá megtiltja a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját - jelentette be Nagy Márton Facebook-bejegyzésében hétfőn este.

A miniszter azt írta, az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkedtek nemzetközi olajárak, a negatív hatások kivédése érdekében a kormány a magyar családok, vállalkozások, gazdák és fuvarozók védelme érdekében az üzemanyagokra hétfő éjféltől védett árat vezet be, amely fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek. A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint, míg a dízel esetében 615 forint lehet literenként - emelte ki.

A kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik.

Mint írta, a védett ár csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre érvényes.

A kormány a 45 napos állami biztonsági termékkészlet felszabadításáról is döntött - tette hozzá.

A terhek csökkentése és az ellátásbiztonság növelése érdekében a kormány a benzin literenkénti jövedéki adóját 19,25 forinttal (158,8 forintról 139,55 forintra) csökkenti, a gázolajét pedig 20,48 forinttal (148,76 forint/literről 128,28 forintra) mérsékli.

A kormány emellett megtiltja a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját, és határozottan fellép a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben - áll a bejegyzésben.

Üzemanyagárak: újabb csökkentést jelentett be a kormány

