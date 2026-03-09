Csúcson az alumíniumárak, Európa is bajban van

Miközben a világ figyelme az olajárakra szegeződik, a globális alumíniumellátási lánc csendben összeomlik. A Közel-Kelet, amely éppen az amerikai-izraeli-iráni háborútól szenved, a világ alumíniumtermelésének több mint 8 százalékát adja, miközben Irán a Hormuzi-szoros blokádjával ötmillió tonna fém útját vágta el. Sem az alapanyagok nem jutnak be a gyárakba, sem a késztermék nem jut ki onnan.

Katarban az iráni támadások miatt leállt a legnagyobb gázüzem, és így energia nélkül maradt az alumíniumgyár, amelyet elkezdtek leállítani, és amelynek újraindítása 6-12 hónapba is telhet. Bahreinben, amely a világ egyik legnagyobb kohóját üzemelteti, szintén zavar van a termelésben.

A világban már a háború előtt alumíniumhiány volt, az idei évi adatok szerint 600 ezer tonna hiányzott a kereskedelemből, miután például Kína visszavágta a termelését, Európában pedig az ukrajnai háború következtében megdrágult energia okozott visszaesést. Kontinensünk ráadásul az alumínium 30 százalékát a Közel-Keletről szerezte be eddig.

Miután vasárnap Irán bejelentette, hogy a korábbi ajatollah fia, Modzstaba Hamenei lesz az ország új legfőbb vezetője, akit viszont Donald Trump amerikai elnök nem kíván elfogadni, az alumínium ára hétfőn négyéves csúcsra ugrott. Az irányadó alumíniumár a hivatalos kereskedésben 3374 dollár/tonna szintre csökkent a nap eleji 3544 dolláros csúcsról.

Ez volt a legmagasabb árfolyam 2022 márciusa óta, amikor a fém ára történelmi rekordot, 4073,50 dollárt ért el tonnánként.

Bár az árfolyam a nap végére 1,8 százalékos mínuszban zárt, az ellátási félelmek továbbra is uralják a piacot.

A helyzetet tovább súlyosbítja egy jelentős kapacitású mozambiki kohó közelgő leállása, ami az európai vevőket különösen érzékenyen érinti. A dél-afrikai South32 vállalat mozambiki Mozal kohójának karbantartási leállása március közepén kezdődik. Az évi 560 ezer tonna kapacitású üzem tulajdonosa ugyanis nem tudott megállapodni a mozambiki kormánnyal és a közműszolgáltatókkal az új energiaszerződésről – írta a Portfolio.

Ed Meir, a Marex elemzője szerint egyes termelők más régiókból próbálnak készleteket lehívni a szállítási kötelezettségeik teljesítésére. Ez a folyamat azonban nehézkes lehet.

A tőzsdei készletekben ugyanis jelentős a szankciók hatálya alá eső orosz fém aránya, miközben az egyéb bázisokon a készletek általánosan alacsony szinten állnak.

(A nyitókép illusztráció.)