ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.78
usd:
340.92
bux:
120443.1
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vízi szállítmányozásra váró hengerelt alumíniumrudak a METLEN Energy & Metals telepén Boiótia (Viotia) görög tartományban, az Athén térségében levõ Agiósz Nikoláosz kikötõjében 2025. január 17-én. A kohászati vállalatcsoport január 16-án 295,5 millió euró (107 milliárd forint) értékû stratégiai beruházást jelentett be, amelynek céljai között szerepel évente 2 millió tonna bauxit kinyerése, az alumínium-oxid (timföld) termelésének növelése a jelenlegi 865 ezer tonnáról 1265 ezer tonnára, illetve gallium elõállítása évi 50 tonna mennyiségben. Mindhárom anyag szerepel az Európai Unió kritikus nyersanyagainak (CRM) listáján. A vállalat az európai galliumimport kiváltását nevezte meg távlati célként. A lágy fémet egyenirányítókban használják, valamint a higany helyettesítésére ipari kemencék hõmérõiben, vegyületeit pedig tranzisztorok és napelemek gyártásához.
Nyitókép: MTI/EPA/ANA-MPA/Alexandrosz Beltesz

Csúcson az alumíniumárak, Európa is bajban van

Infostart

Mivel Katarban, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben a nagyobb üzemek már legalább részben leálltak a sztrájkok és az áramkimaradások miatt, ez egy olyan válság, amelynek megoldása évekig is eltarthat. Az alumínium ára négyéves csúcsra ugrott hétfőn.

Miközben a világ figyelme az olajárakra szegeződik, a globális alumíniumellátási lánc csendben összeomlik. A Közel-Kelet, amely éppen az amerikai-izraeli-iráni háborútól szenved, a világ alumíniumtermelésének több mint 8 százalékát adja, miközben Irán a Hormuzi-szoros blokádjával ötmillió tonna fém útját vágta el. Sem az alapanyagok nem jutnak be a gyárakba, sem a késztermék nem jut ki onnan.

Katarban az iráni támadások miatt leállt a legnagyobb gázüzem, és így energia nélkül maradt az alumíniumgyár, amelyet elkezdtek leállítani, és amelynek újraindítása 6-12 hónapba is telhet. Bahreinben, amely a világ egyik legnagyobb kohóját üzemelteti, szintén zavar van a termelésben.

A világban már a háború előtt alumíniumhiány volt, az idei évi adatok szerint 600 ezer tonna hiányzott a kereskedelemből, miután például Kína visszavágta a termelését, Európában pedig az ukrajnai háború következtében megdrágult energia okozott visszaesést. Kontinensünk ráadásul az alumínium 30 százalékát a Közel-Keletről szerezte be eddig.

Miután vasárnap Irán bejelentette, hogy a korábbi ajatollah fia, Modzstaba Hamenei lesz az ország új legfőbb vezetője, akit viszont Donald Trump amerikai elnök nem kíván elfogadni, az alumínium ára hétfőn négyéves csúcsra ugrott. Az irányadó alumíniumár a hivatalos kereskedésben 3374 dollár/tonna szintre csökkent a nap eleji 3544 dolláros csúcsról.

Ez volt a legmagasabb árfolyam 2022 márciusa óta, amikor a fém ára történelmi rekordot, 4073,50 dollárt ért el tonnánként.

Bár az árfolyam a nap végére 1,8 százalékos mínuszban zárt, az ellátási félelmek továbbra is uralják a piacot.

A helyzetet tovább súlyosbítja egy jelentős kapacitású mozambiki kohó közelgő leállása, ami az európai vevőket különösen érzékenyen érinti. A dél-afrikai South32 vállalat mozambiki Mozal kohójának karbantartási leállása március közepén kezdődik. Az évi 560 ezer tonna kapacitású üzem tulajdonosa ugyanis nem tudott megállapodni a mozambiki kormánnyal és a közműszolgáltatókkal az új energiaszerződésről – írta a Portfolio.

Ed Meir, a Marex elemzője szerint egyes termelők más régiókból próbálnak készleteket lehívni a szállítási kötelezettségeik teljesítésére. Ez a folyamat azonban nehézkes lehet.

A tőzsdei készletekben ugyanis jelentős a szankciók hatálya alá eső orosz fém aránya, miközben az egyéb bázisokon a készletek általánosan alacsony szinten állnak.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Gazdaság    Csúcson az alumíniumárak, Európa is bajban van

gazdaság

irán

ipar

alumínium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Parlamenti záróra

Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Hétfőn a parlamentben a miniszterelnök felé záporoztak a kérdések az azonnali kérdések órájában, a ciklus hajrájában a kormányfő állta is a kérdésekre, röviden mindre válaszolt. A parlamentben is megerősítette: védett árak jönnek az üzemanyagoknál, van elég olaj ahhoz, hogy a rendszer kitartson addig, amíg Volodimir Zelenszkij meggondolja magát zsarolásügyben. Kapott kérdést abban a témában is, hogy összeáll-e adott esetben a Mi Hazánkkal egy koalícióba, ha a választási eredmények miatt erre kényszerül. Kijelentette: A magyar érdek az, hogy Ukrajna fennmaradjon.
 

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Nem az első ársapka, de nem is ugyanakkora

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

Vlagyimir Putyin megszólalt az energiaszállításról: nyitott rá, de...

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csorog lefelé az olajár, nyugszanak a tőzsdék

Csorog lefelé az olajár, nyugszanak a tőzsdék

Elszállt az olajár hétfő reggelre, a 100 dolláron lélektani határ fölé került, eközben az ázsiai tőzsdék jelentős eséseket mutattak, a Nikkei több mint 5 százalékot zuhant, Dél-Koreában pedig még a kereskedést is fel kellett függeszteni 20 percre. Európában is komoly mínuszokkal indult a nap az inflációs félelmek erősödése közepette, akárcsak a magyar tőzsdén, az OTP 5 százalékos mínuszban is állt a nyitást követő percekben, de a délelőtt folyamán mérséklődtek az esések. Az amerikai tőzsdék jelentős csökkenésekkel kezdtek, de ahogy délután az olajár fordult, az irányadó indexek is szépítettek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyet még nem láttunk: vadonatúj konzollal tarolná le a piacot az Xbox

Ilyet még nem láttunk: vadonatúj konzollal tarolná le a piacot az Xbox

A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

Meanwhile, UK Defence Secretary John Healey says a drone that hit a British base in Cyprus last week came from either Lebanon or Iraq.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 19:58
Élénk a lakásbiztosítási kampány első hete
2026. március 9. 17:55
Itt a váratlan döntés a G7-ektől olajügyben
×
×