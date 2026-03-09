Elfogtak egy férfit, aki késsel támadt két nőre Nyíregyházán

A felindult állapotban lévő férfi a társasházi lakásánál lévő parkolóban várta be a két nőt, amint a kocsi megállt, feltépte a vezető oldali ajtót és egy késsel a sofőr felé szúrt, miközben azt kiáltotta, hogy megöli – írták.

A nő a csuklóján szenvedett sérülést, a férfi autóban ülő élettársa közben kiszállt a járműből és próbálta lefogni és elhúzni a kocsitól a támadót, aki a késsel többször is szúrni akart, de az élettársnak sikerült őt annyira elhúzni, hogy a másik nőt már nem érte el.

A férfi ütötte az autót és folyamatosan megöléssel fenyegette az autó körül előle menekülő nőismerősét, aztán az élettársára támadt, többször megütötte, a karosszériának és a ház falának vágta, a másik nő közben visszaült az autójába és elmenekült - ismertették. A gyanúsított tovább bántalmazta élettársát; a kést a kiérkező rendőrök felszólítására sem tette le, megpróbált elmenekülni, de lefegyverezték és elfogták.

A férfit emberölés bűntett kísérletének és testi sértés bűntett kísérletének megalapozott gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását.