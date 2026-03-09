ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
Egyfontos érme lángokban.
Nyitókép: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

A briteknek már csak egy-két napra elegendő gáztartalékuk maradt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Hétvégi adatok szerint rendkívül kevés gázkészlete maradt az Egyesült Királyságnak. A britek hagyományosan keveset raktároznak el energiahordozókból és a helyzetet még inkább súlyosbítja a közel-keleti konfliktus. Mindezek miatt a szigetország a legmagasabb áron szerzi be a fűtőanyagot Európában.

Már az előtt ismertté vált, hogy Nagy-Britanniának vészesen alacsonyak a földgáz-tartalékai, hogy megjelent a hétfői hír, amely szerint a kőolaj hordónkénti világpiaci ára átlépte a 100 dolláros lélektani határt. A földgázról szóló, szombati jelentések alapján hétfőn már elméletileg nem volt tartalék, de erről egyelőre nem érkeztek hírek az Egyesült Királyságból.

A brit gázátviteli rendszer üzemeltetője, a National Gas hétvégi adatai szerint mindössze

mintegy 6700 gigawattórányi földgáz állt rendelkezésre a tárolókban, amely mennyiség nagyjából másfél napnyi brit fogyasztást fedez.

Mindez éles kontrasztban áll a tavalyi szinttel, amikor valamivel kevesebb, mint háromszor ekkora készlet, körülbelül 18 ezer gigawattóra állt rendelkezésre. A cseppfolyósított földgázraktárak kapacitásuk körülbelül felét használják ki és a szigetország gyakorlatilag „egyik napról a másikra él”, és a folyamatos amerikai LNG-szállításoktól és a vezetéken érkező norvég gáztól függ. Európa számos országa ezzel szemben többhetes készleteket halmozott fel.

Annak ellenére, hogy a britek közvetlenül kevésbé függenek a közel-keleti importtól, a szállítási útvonalakra és az infrastruktúrára kiható bajokat megérzik. Az Irán ellen indított háború nyomán bekövetkezett áremelkedés miatt a britek kénytelenek más országok fölé licitálni, amikor készleteket akarnak lekötni, amit a kereskedők ki is használnak. Az eredmény:

az Egyesült Királyság fizeti a legmagasabb nagykereskedelmi gázárakat Európában.

A Goldman Sachs befektetési bank pénteken kiadott elemzése szerint a közel-keleti olajsokk 17-szer nagyobb kiesést eredményez a szállításokban, mint amit a 2022-ben indult ukrajnai háború során tapasztalt meg a piac.

A bank elemzői már a jelentés kiadásakor arra figyelmeztettek: ha nem lesz napokon belül fejlemény az iráni háború lezárására, akkor az olaj ára már a héten meghaladhatja a hordónkénti 100 dollárt, ami hétfőre be is következett. Ha pedig a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások tartósan visszaesnek, az árak akár a 2008-as és a 2022-es csúcsokat is meghaladhatják – tette hozzá a Goldman Sachs.

Mindezek a hatások közvetlenül érinthetik a brit háztartásokat is. Mohamed El-Erian, a Pennsylvaniai Egyetem közgazdász professzora a BBC rádiónak azt mondta: az embereket „több irányból, egyszerre” érhetik pénzügyi nehézségek.

Az energia drágulása mellett a lakáshitelek kamatai is emelkedhetnek, és a globális ellátási láncok zavarai miatt számos termék ára nőhet.

Az InfoRádióban már a múlt héten beszámoltunk arról, hogy a műtrágya és annak alapanyagai szintén részben a Hormuzi-szoroson haladnak át, és ezek elakadása világszerte kihathat az élelmiszerárakra.

A brit földgáz esetében korábban a brit tárolók akár tizenkét napnyi gázkészletet is biztosítottak, ám az elmúlt évtizedben több tárolólétesítményt bezártak vagy leállítottak. A National Gas legfrissebb adatai szerint a föld alatti tárolók kapacitása ma már csak a korábbi rendszer mintegy 18 százalékát teszi ki. A vállalat egy kormányzati jelentésben arra figyelmeztette az energiaügyi minisztériumot, hogy a jövőben komoly beruházásokra lesz szükség az ellátásbiztonság fenntartásához. A javaslat szerint három új gáztárolót kellene építeni, vagy hat nagy méretű úszó LNG-feldolgozó egységet telepíteni.

Mindezt azért, mert a földgáz még hosszú ideig kulcsszerepet játszik majd a brit energiarendszer stabilitásában, különösen hideg időszakokban vagy akkor, amikor a megújuló energiaforrások termelése alacsony lesz.

A nagy próbatétel inkább a következő tél lehet, amikor Európa ismét hatalmas mennyiségű cseppfolyósított földgázt próbál majd beszerezni a tárolók feltöltéséhez, és Nagy-Britanniának újra versenyeznie kell a kontinens többi országával az energiahordozóért.

KAPCSOLÓDÓ HANG

A briteknek már csak egy-két napra elegendő gáztartalékuk maradt

nagy-britannia

kőolaj

áremelkedés

gáztartalék

energiahordozó

ellátásbiztonság

hormuzi-szoros

2026. március 9. 11:40
