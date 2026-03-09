Óriási fennakadások két fontos vasútvonalon hétfő reggel

Rákospalota-Újpest és Rákosrendező között felsővezetéki hiba miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, mely a kora délelőtti órákra várható a Mávinform hétfő hajnali közlése szerint.

A veresegyházi, váci vonalakon felsővezetéki hiba miatt az alábbi változásokra kell számítani:

Váci vonal (70)

Budapest felé:

A Budapestre tartó S70-es vonatok csak Rákospalota-Újpestig közlekednek

A Z70-es vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, Rákosrendezőn, Istvántelken, és Rákospalota-Újpesten is megállnak

A G70-es vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, Istvántelken is megállnak

A felsővezetéki hiba miatt a teljes útvonalon közlekedő Z70-es, G70-es vonatok Rákospalota-Újpesten néhány percet várakozhatnak a szemből érkező szerelvényekre.

Vác felé:

A Z70-es vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, Rákosrendezőn, Istvántelken, és Rákospalota-Újpesten is megállnak

A Nyugati pályaudvarról óra :15-kor Vácra induló S70-es vonatok csak Rákospalota-Újpestről indulnak, az óra :45-kor induló vonatok továbbra is a Nyugati pályaudvarról indulnak

Kivétel a Nyugati pályaudvarról 5:45-kor Vácra induló S70-es (2420), mely csak Rákospalota-Újpesttől közlekedik

A felsővezetéki hiba miatt a teljes útvonalon közlekedő Z70-es, S70-es vonatok Rákosrendezőnél néhány percet várakozhatnak a szemből érkező szerelvényekre.

Veresegyházi vonal (71)

A veresegyházi vonal vonatai (S71, G71) a Nyugati pályaudvar helyett csak Rákospalota-Újpestig közlekednek, és onnan is indulnak.

A Veresegyház felé induló vonatok menetrend szerint indulnak Rákospalota-Újpestről, ezért javasoljuk, hogy odáig a Nyugati pályaudvarról :45-kor Vác felé induló S70-es vonattal utazzanak.

A Vácrátóttól 6:24-kor a Nyugati pályaudvarra induló S71-es (2517) nem közlekedik, helyette kétféle pótlóbusszal utazhatnak:

Az egyik pótlóbusz Őrbottyán, vasútállomásról 6:36-kor indul Veresegyház, vasútállomás érintésével Újpest-központhoz

A másik pótlóbusz Veresegyház, vasútállomásról 6:48-kor indul közvetlenül Újpest-központhoz

A hiba elhárításáig az alábbi BKK járatokon a vonatjegyek is érvényesek: