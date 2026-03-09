ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.78
usd:
340.92
bux:
120443.1
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kék sziréna a sötétben
Nyitókép: Pixabay

Letartóztattak egy nőt, aki begyógyszerezte magát és gyermekét a Bükkben

Infostart / MTI

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte egy nő letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint begyógyszerezte magát és gyermekét a Bükkben – közölte a Miskolci Törvényszék.

A tájékoztatás szerint a szakasszisztensként dolgozó gyanúsított február 27-én kirándulni indult nyolcéves gyermekével a Bükkbe. Az egyik parkolóban megállt, ő maga nagy mennyiségű nyugtatót és béta-blokkolót vett be, míg gyermekének a nyugtatóból adott 10-15 tablettát.

Másnap reggel találták meg őket a gépkocsijuk közelében, a földön fekve. A nő eszméletlen állapotban volt, a gyermekkel viszont még lehetett kommunikálni – olvasható a közleményben.

Mint írták, a nő és gyermeke kihűlés miatt életveszélyes állapotba került, hozzájuk a megtalálók hívtak segítséget. A gyanúsítottat és a gyermeket mentőhelikopterrel vitték kórházba, haláluk kizárólag az időben érkező szakszerű orvosi ellátás miatt nem következett be.

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérletének megállapítására. „A kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye és ezt a terhelt személyi körülményei kellőképpen nem ellensúlyozzák” – közölték.

A gyanúsított állapota jelentős veszélyt jelenthet önmagára, illetve környezetére is. Emiatt attól is tartani kell, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt bűncselekményt véghez vinné, így a bűnismétlés lehetősége is fennáll – áll a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Letartóztattak egy nőt, aki begyógyszerezte magát és gyermekét a Bükkben

letartóztatás

bükk

miskolc

anya

járásbíróság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Parlamenti záróra

Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Hétfőn a parlamentben a miniszterelnök felé záporoztak a kérdések az azonnali kérdések órájában, a ciklus hajrájában a kormányfő állta is a kérdésekre, röviden mindre válaszolt. A parlamentben is megerősítette: védett árak jönnek az üzemanyagoknál, van elég olaj ahhoz, hogy a rendszer kitartson addig, amíg Volodimir Zelenszkij meggondolja magát zsarolásügyben. Kapott kérdést abban a témában is, hogy összeáll-e adott esetben a Mi Hazánkkal egy koalícióba, ha a választási eredmények miatt erre kényszerül. Kijelentette: A magyar érdek az, hogy Ukrajna fennmaradjon.
 

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Nem az első ársapka, de nem is ugyanakkora

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

Vlagyimir Putyin megszólalt az energiaszállításról: nyitott rá, de...

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csorog lefelé az olajár, nyugszanak a tőzsdék

Csorog lefelé az olajár, nyugszanak a tőzsdék

Elszállt az olajár hétfő reggelre, a 100 dolláron lélektani határ fölé került, eközben az ázsiai tőzsdék jelentős eséseket mutattak, a Nikkei több mint 5 százalékot zuhant, Dél-Koreában pedig még a kereskedést is fel kellett függeszteni 20 percre. Európában is komoly mínuszokkal indult a nap az inflációs félelmek erősödése közepette, akárcsak a magyar tőzsdén, az OTP 5 százalékos mínuszban is állt a nyitást követő percekben, de a délelőtt folyamán mérséklődtek az esések. Az amerikai tőzsdék jelentős csökkenésekkel kezdtek, de ahogy délután az olajár fordult, az irányadó indexek is szépítettek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyet még nem láttunk: vadonatúj konzollal tarolná le a piacot az Xbox

Ilyet még nem láttunk: vadonatúj konzollal tarolná le a piacot az Xbox

A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

Meanwhile, UK Defence Secretary John Healey says a drone that hit a British base in Cyprus last week came from either Lebanon or Iraq.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 18:57
Nem az első ársapka, de nem is ugyanakkora
2026. március 9. 18:46
Megszüntetnének egy bolti gyakorlatot, kongatják a vészharangot a hazai tejtermelők
×
×