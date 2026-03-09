Oszlóban a kételyek: keresnek egy konkrét gyanúsítottat

A szombatról vasárnapra virradó éjszaka elkövetett robbantás megrongálta a nagykövetség egyik bejáratát, sűrű füstöt kavarva az utcán. Személyi sérülés nem történt. A rendőség szerint az eset nagy valószínűséggel összefügg a közel-keleti válsággal.

„Az eddigi nyomozás alapján megállapítható, hogy rögtönzött robbanószerkezetet alkalmaztak” – áll az oslói rendőrség hétfői közleményében, hozzátéve, hogy az „eszköz erős robbanást” okozott.

A rendőrség által közzétett felvételeken egy kapucnis, sötét ruhát viselő, táskát vagy hátizsákot cipelő személy látható.

A hatóságok párhuzamosan vizsgálnak egy videót, amely a nagykövetség honlapján jelent meg a Google Maps alkalmazáson a légicsapással egy héttel korábban megölt Ali Hamenei ajatollah képével.

A norvég kormány alapos vizsgálatot ígért a robbantás ügyében.