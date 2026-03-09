Itt a váratlan döntés a G7-ektől olajügyben

Miközben elszálltak az olajárak az iráni konfliktus elhúzódása miatt, a G7 tagok pontot tettek a találgatások végére: a keddi virtuális ülésen úgy döntöttek, hogy egyelőre nem lesz összehangolt készletfelszabadítás, helyette marad a „folyamatos piacmonitoring” – írta a Bloomberg alapján a Portfolio. A jelenleg elnöklő Franciaország szerint a G7-ek még „nem jutottak el odáig”, hogy az iráni háborúra reagálva globális szinten felszabadítsák a vésztartalékokat.

Az értesülések szerint eddig három G7-tagállam, köztük az Egyesült Államok jelezte a tartalékok megnyitásának támogatását. Egyes amerikai tisztségviselők 300-400 millió hordónyi olaj felszabadítását tartanák indokoltnak.