2026. március 9. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Itt a váratlan döntés a G7-ektől olajügyben

Infostart

A színfalak mögött a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) már a vészcsengőt nyomja, de most a nagyhatalmak üzentek a piacnak.

Miközben elszálltak az olajárak az iráni konfliktus elhúzódása miatt, a G7 tagok pontot tettek a találgatások végére: a keddi virtuális ülésen úgy döntöttek, hogy egyelőre nem lesz összehangolt készletfelszabadítás, helyette marad a „folyamatos piacmonitoring” – írta a Bloomberg alapján a Portfolio. A jelenleg elnöklő Franciaország szerint a G7-ek még „nem jutottak el odáig”, hogy az iráni háborúra reagálva globális szinten felszabadítsák a vésztartalékokat.

Az értesülések szerint eddig három G7-tagállam, köztük az Egyesült Államok jelezte a tartalékok megnyitásának támogatását. Egyes amerikai tisztségviselők 300-400 millió hordónyi olaj felszabadítását tartanák indokoltnak.

Kezdőlap    Gazdaság    Itt a váratlan döntés a G7-ektől olajügyben

gazdaság

g7

olajár

kőolaj

olajkitermelés

inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
