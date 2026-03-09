ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
GOLD COAST, AUSTRALIA - MARCH 08: Islamic Republic of Iran sing the national anthem during the AFC Womens Asian Cup Australia 2026 match between Islamic Republic of Iran and Philippines at Gold Coast Stadium on March 08, 2026 in Gold Coast, Australia. (Photo by Albert Perez/Getty Images)
Nyitókép: Albert Perez

SOS-jelet küldtek az iráni női focisták a buszról: kivégzés vagy börtön várhat rájuk otthon – videó

Infostart

Ausztrália menedékjogot kínált az iráni női futballválogatott tagjainak, miután nyilvánvalóan fenyegetések hatására már tisztelegtek és énekeltek az iráni himnusz közben a női foci Ázsia-kupa utolsó két meccsén – miközben az első meccsen tiltakozásul senki sem énekelt, és több játékosnak a könnyei is folytak...

Miközben otthon kitört a háború, az iráni női labdarúgó-válogatott Ausztráliában szerepelt az Ázsia-kupán – írja az Index összefoglalója. A Dél-Korea elleni meccs előtt a csapat játékosai nem énekelték a himnuszt, ezért akár halál is várhat rájuk, ha hazatérnek.

Múlt hétfőn médiaszenzációt okozott, hogy az ausztráliai Gold Coaston zajló Ázsia-kupán a Dél-Korea elleni meccs előtt az iráni női válogatott tagjai némán, hátra tett kézzel álltak a himnuszuk alatt. Csütörtökön, amikor Ausztráliával játszottak, és 4–0-ra kikaptak, a meccs előtt már tisztelegtek, és miközben a himnuszuk szólt, némán tátogtak. Nyilvánvaló, hogy a csapat vezetősége, amelyben titkosrendőrök is vannak, kényszerítette a játékosokat.

Vasárnap a harmadik csoportmeccsüket is elvesztették (2–0 a Fülöp-szigetek ellen), és pont nélkül, 0–9-es gólkülönbséggel az A csoport utolsó helyén végeztek, így kiestek. Azaz haza kell utazniuk, otthon viszont börtön és halál várhat a játékosokra, amiért tiltakozásul a rezsim ellen nem énekelték a himnuszt. Ugyanis még az első meccsüket követően Mohammad Reza Shahbazi, az iráni állami televízió bemondója így kommentálta a csapat engedetlenségét.

„Háborús időkben az árulókkal szigorúan kell bánni. Bárki is, aki akár a legapróbb lépést teszi az országunk ellen, az hazaáruló, és számolnia kell a legszigorúbb következményekkel.”

A játékosok is tudatában vannak ennek, mert amikor az utolsó csoportmeccsük után a stadionból a szállásukra buszoztak, az autóbusz ablakából kezükkel S.O.S.-jeleket küldtek az út szélén álló szurkolók felé.

A válogatott egyik játékosát, a 27 éves Zahra Azadpourt januárban lelőtték az iszlám gárdisták, miközben Karadzs városában tüntetett a rezsim ellem

Egy 23 éves női futballbírót, Sabha Rashtiant pedig Iszfahánban lőtték le tüntetés közben.

Az ausztrál kormány mindenesetre menedékjogot ajánlott fel a csapatnak, amely egyébként a tervek szerint Ankarába repülne, és onnan busszal szállítanák Teheránba, tekintve, hogy az összes iráni repülőteret tönkretették az izraeli és amerikai légicsapások.

labdarúgás

irán

iráni háború

Váratlanul kilőtt a kínai infláció

Váratlanul kilőtt a kínai infláció

Kínában 2023 januárja óta legmagasabbra emelkedett az éves infláció februárban a statisztikai hivatal hétfői közlése szerint.

Végre megszólalt a brutális olajárakról Donald Trump: szerinte ekkor eshet vissza

Végre megszólalt a brutális olajárakról Donald Trump: szerinte ekkor eshet vissza

Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárása és a nukleáris fenyegetés felszámolása után az olajárak gyorsan visszaállnak a normál szintre.

Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022, as Khamenei's son named new Iranian leader

Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022, as Khamenei's son named new Iranian leader

The UK chancellor, Rachel Reeves, will join an emergency meeting of G7 finance ministers later to discuss oil prices. Meanwhile, 32 civilians are injured by an Iranian drone attack on Bahrain.

