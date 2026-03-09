SOS-jelet küldtek az iráni női focisták a buszról: kivégzés vagy börtön várhat rájuk otthon – videó

Miközben otthon kitört a háború, az iráni női labdarúgó-válogatott Ausztráliában szerepelt az Ázsia-kupán – írja az Index összefoglalója. A Dél-Korea elleni meccs előtt a csapat játékosai nem énekelték a himnuszt, ezért akár halál is várhat rájuk, ha hazatérnek.

Múlt hétfőn médiaszenzációt okozott, hogy az ausztráliai Gold Coaston zajló Ázsia-kupán a Dél-Korea elleni meccs előtt az iráni női válogatott tagjai némán, hátra tett kézzel álltak a himnuszuk alatt. Csütörtökön, amikor Ausztráliával játszottak, és 4–0-ra kikaptak, a meccs előtt már tisztelegtek, és miközben a himnuszuk szólt, némán tátogtak. Nyilvánvaló, hogy a csapat vezetősége, amelyben titkosrendőrök is vannak, kényszerítette a játékosokat.

Vasárnap a harmadik csoportmeccsüket is elvesztették (2–0 a Fülöp-szigetek ellen), és pont nélkül, 0–9-es gólkülönbséggel az A csoport utolsó helyén végeztek, így kiestek. Azaz haza kell utazniuk, otthon viszont börtön és halál várhat a játékosokra, amiért tiltakozásul a rezsim ellen nem énekelték a himnuszt. Ugyanis még az első meccsüket követően Mohammad Reza Shahbazi, az iráni állami televízió bemondója így kommentálta a csapat engedetlenségét.

„Háborús időkben az árulókkal szigorúan kell bánni. Bárki is, aki akár a legapróbb lépést teszi az országunk ellen, az hazaáruló, és számolnia kell a legszigorúbb következményekkel.”

A játékosok is tudatában vannak ennek, mert amikor az utolsó csoportmeccsük után a stadionból a szállásukra buszoztak, az autóbusz ablakából kezükkel S.O.S.-jeleket küldtek az út szélén álló szurkolók felé.

A válogatott egyik játékosát, a 27 éves Zahra Azadpourt januárban lelőtték az iszlám gárdisták, miközben Karadzs városában tüntetett a rezsim ellem

Egy 23 éves női futballbírót, Sabha Rashtiant pedig Iszfahánban lőtték le tüntetés közben.

Az ausztrál kormány mindenesetre menedékjogot ajánlott fel a csapatnak, amely egyébként a tervek szerint Ankarába repülne, és onnan busszal szállítanák Teheránba, tekintve, hogy az összes iráni repülőteret tönkretették az izraeli és amerikai légicsapások.