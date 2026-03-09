ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére 2026. február 27-én, pénteken.
Nyitókép: Facebook/Honvédelmi Minisztérium

Megerősítették a lőrinci Mátravidéki Erőmű védelmét

Infostart / MTI

A Mátravidéki Erőműben is megtörtént a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének honvédségi megerősítése – erről a Magyar Honvédség (MH) Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnoka számolt be a Heves vármegyei erőmű területén tartott sajtótájékoztatón hétfőn.

Antal László vezérőrnagy közölte: a lőrinci Mátravidéki Erőműben, a Magyar Villamosművek (MVM) egyik energiatermelő erőművében a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrségi Dandár katonái hajtanak végre 24 órás szolgálati rendnek megfelelően őrzés-védelmi megerősítést.

Emlékeztetett, hogy a kormány február 25-én döntött a magyarországi infrastruktúrák és az energialétesítmények megerősítéséről, illetve az őrzés-védelem fokozásáról, ez február 27-én megjelent a 30/2026-os kormányrendeletben.

Elmondta, jelenleg 75 helyszínen hajtják végre ezt a feladatot, ami magában foglalja az őrzés-védelmet, a járőrözést és a drónvédelmet.

A feladat végrehajtásában a Magyar Honvédség kijelölt erői mellett a Belügyminisztérium, önkormányzatok, a kormány különböző szervezetei, illetve az infrastruktúrák őrzés-védelmét ellátó biztonsági cégek működnek együtt – mondta, hozzátéve, hogy a Magyar Honvédség feladatvégrehajtó állományában megtalálható a szárazföldi, a légierő, valamint a különleges műveleti erő állománya.

A szerződéses és a hivatásos állomány mellett bevonták a tartalékos állományt is.

Antal László kiemelte, Lőrinciben, mint más helyszíneken is jó az együttműködés az energiaszolgáltató céggel, folyamatos a kapcsolattartás, az információáramlás, ennek köszönhetően megoldott a feladatvégrehajtás és az energiaellátás biztonsága.

