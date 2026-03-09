Súlyos járvány fenyeget Csehországban

Amikor két évvel ezelőtt Ostravában megszaporodtak az esetek, a hatóságok még úgy vélték, sikerül gyorsan megfékezni a „piszkos kezek betegségének” is nevezett fertőzést. A járvány azonban nem állt meg: tavaly már több mint 3260 ember betegedett meg. Az idei év első két hónapjában az orvosok már 643 új fertőzést jelentettek. A betegek többsége férfi, és eddig két halálesetet erősítettek meg. Ha a korábbi áldozatokat is beleszámítjuk, a jelenlegi járvány már 44 ember életét követelte.

A legsúlyosabb helyzet jelenleg Dél-Morvaországban van. Az idei fertőzöttek közel egyharmada ebből a régióból származik. Január óta körülbelül 240 ember betegedett meg, ami már most több, mint a tavalyi egész éves adat. A legtöbb új esetet Brnóban regisztrálták. A hatóságok ezért több intézkedést vezettek be. Fokozott ellenőrzést rendeltek el az iskolai étkezdékben, konyhákon, egészségügyi intézményekben, idősotthonokban és munkásszállásokon is. A járvány azonban tovább terjed:

március első hetében több mint húsz új fertőzést jelentettek.

A szakemberek attól tartanak, hogy a tavasz beköszöntével a fertőzések száma tovább emelkedhet. A gyakoribb szabadtéri programok, az utcai étkezés és a több személyes érintkezés mind hozzájárulhat a vírus terjedéséhez. Az is nehezíti a járványügyi munkát, hogy a fertőzöttek sokszor nem tudják pontosan megmondani, kikkel kerültek kapcsolatba a lappangási idő alatt.

A statisztikák szerint Dél-Morvaországban leggyakrabban a 35 és 54 év közötti emberek fertőződnek meg, vagyis nem elsősorban az iskolákban terjed a betegség. Az esetek közel fele hajléktalanok vagy más, nehéz szociális helyzetben élő emberek köréből kerül ki, ahol a szoros együttélés miatt a vírus gyorsan terjedhet.

A kórházakban is jelentősen nőtt a betegek száma. A brnói egyetemi kórház fertőző osztályán korábban legfeljebb néhány beteget kezeltek egyszerre, most viszont gyakran több mint húsz ember fekszik ott. A szakemberek úgy vélik, hogy a járványt egy olyan genotípusú vírusváltozat okozza, amely Európában ritkább, viszont gyakrabban fordul elő a Földközi-tenger térségében, Észak-Afrikában és Ázsia egyes részein.

A cseh lakosság nagy része ezért nem rendelkezik ellene megfelelő immunitással.

A cseh egészségügyi minisztérium tájékoztatása alapján jelenleg legalább 84 ezer adag oltóanyag áll rendelkezésre gyermekek számára, és 113 ezer adag felnőtteknek. Júniusig a forgalmazók további több százezer vakcinát szállítanak az országba. Az oltások iránti érdeklődés az elmúlt években jelentősen nőtt. Míg 2023-ban az orvosok 45 ezer A típusú sárgaság elleni vakcinát használtak fel, a járvány kitörése után, 2024-ben már 70 ezret, tavaly pedig több mint 209 ezret.