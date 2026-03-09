ARÉNA - PODCASTOK
×
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester City mérkõzésén Liverpoolban 2026. február 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik újabb álomhatárt tört át a világ legjobbjai között

Infostart

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya, a Premier League mostani szezonjának egyik legjobb játékosa újabb álomhatárt tört át: a transfermarkt.de nevű német szakportál szerint piaci értéke elérte a százmillió eurót.

A Liverpool FC középpályása (bár lassan helyesebb azt a kifejezést használni az esetében, hogy „mindenese”) tizenötmillió eurót javított legutóbbi teljesítményeivel a piaci értékén. Ez az emelkedés nyilván nem független az átlagteljesítménye mellett a januárban és februárban távolról lőtt „álomgóljaitól”, különösen a Manchester City elleni szabadrúgásától.

„Szoboszlai egyike a kevés állandó teljesítményt nyújtó játékosnak a viharos liverpooli szezonban. A 25 éves játékos már nemcsak középpályás, hanem a jobb szélen is meghatározó erő, ahol már támadó és védekező szerepet is betöltött. Továbbá tíz gólja és nyolc gólpassza igazolja piaci értékének 15 millió eurós növekedését, amellyel pályafutása során először eléri a 100 millió eurót.” – írta róla a szakportál, amely idézi Ben Littlemore-t, a Premier League a piaci értékkekkel foglalkozó koordinátorát: „Szoboszlai megérkezett a Premier League-be, és bizonyította sokoldalúságát. Ő az egyike azon kevés játékosnak a csapatában, és hétről hétre megmutatja a minőségét, ráadásul mindössze 25 évesen még rengeteg minden van előtte.”

A Vörösök játékosai közül egyedül Florian Wirtz piaci értéke magasabb az övénél (110 millió euró), beérte a szintén százmillióra taksált, az utóbbi hónapokban értékéből veszítő Alexander Isacot.

A Premier League teljes mezőnyének legértékesebb játékosai

  • Erling Haaland (Manchester City) 200 millió euró
  • Declan Rice (Arsenal) 120 millió euró
  • Bukayo Saka (Arsenal) 120 millió euró
  • Florian Wirtz (Liverpool FC) 110 millió euró
  • Cole Palmer (Chelsea FC) 110 millió euró
  • Moisés Caicedo (Chelsea FC) 110 millió euró
  • Szoboszlai Dominik (Liverpool FC) 100 millió euró
  • Alexander isak (Liverpool FC) 100 millió euró

A világ összes játékosát tekintve a transfermarkt listáján összesen húszan vannak legalább százmillió eurós értékkel. Itt Erling Haaland holtversenyben vezeti a listát Lamine Yamallal (Barcelona) és Kylian Mbappéval (Real Madrid), 200-200 millió euróval.

Őket kiveti Jude Bellingham és Vinícius Junior (Real Madrid), 160, illetve 150 millióval. Hatodik Pedri (Barcelona) 140 millióval, majd következnek a Bundesliga, illetve a Bayern München sztárjai, Jamal Musiala és Michael Olise 8130 millió, egyaránt).

A 120 milliósok közé tartozik Rice, Saka, valamint Federico Valverde (Real Madrid), a 110 milliósokhoz Wirtz, Palmer, Caicedo, valamint a BL-címvédő Paris Saint-Germain két portugál középpályása, João Neves és Vitinha.

A százasok képzeletbeli klubjába beérő Szoboszlai Dominik a piaci értékét tekintve utolért Isakon kívül Julián Alvarezt (Atlético Madrid) és az aranylabdás Ousmane Dembélét (PSG).

Ami a legértékesebb húsz játékos életkorát illeti, Dembélé a legidősebb (28 éves), s természetesen a 18 éves Lamine Yamal a legfiatalabb.

Szoboszlai Dominik piaci értéke 2020 júliusában érte el először a 20, sőt a 25 milliót, 2023 márciusában a 40 milliót, 2023 októberében a 70 milliót, 2025 tavaszán a 80-at. A mostani, 2025–2026-os szezon alatt húszmillió eurót emelkedett a piaci értéke.

Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
