Manhercz Krisztián a Pro Recco elleni vereségről: hosszabb távon ilyen meccsterhelés nem lesz egészséges

A Ferencváros férfi vízilabdacsapata a Komjádi uszodában 13–9-re kikapott az olasz Pro Reccótól a Bajnokok Ligája negyeddöntős körének első fordulójában. Az FTC 2023 májusa óta először maradt alul hazai környezetben a rendes játékidőben, ebben az idényben pedig ez volt a második veresége saját közönsége előtt: a Brescia a csoportkörben ötméteresek után győzött Nyéki Balázs csapata ellen. A 11-szeres BL/BEK-győztes Pro Recco pedig a múlt heti, budapesti sikerével visszavágott az októberi Európai Szuperkupa-mérkőzésért, melyet egy góllal a zöld-fehérek nyertek meg.

Manhercz Krisztián, a Ferencváros világ- és Európa-bajnok vízilabdázója az InfoRádióban úgy fogalmazott, egy olyan sportágat űznek, amelyben egy-egy csapat 40-50 mérkőzést játszik évente, és szerinte ekkora terhelés során nem meglepő, hogy olykor vannak rosszabb teljesítmények, becsúsznak vereségek is. A 29 éves játékos 2024 nyarán tért vissza a francia Marseille-től az FTC-hez, és ő azóta klubszinten a rendes játékidőben nem tapasztalta meg, milyen vereséget szenvedni otthon. Mint mondta, sosem esik jól egy vereség, de rögtön hozzátette, hogy a jó csapatok egyik fő ismérve az, hogy tanulnak a hibákból, kudarcokból, és képesek felállni belőlük. Bízik benne, hogy ez az ő esetükben is így lesz.

Az olimpiai bronzérmes vízilabdázó szerint ez most nem az a pont, amikor kifogásokat kell keresni, és nem gondolja, hogy például abban kellene keresni a válaszokat, hogy nagyon megterhelő volt az év elején az Európa-bajnokság, ami után nem mindenkinek olyan könnyű felpörögni. Úgy véli, egyszerűen arról van szó, hogy a Pro Recco nagyon jól játszott, rengeteg sikeres blokkja volt az olasz klubnak, és kihasználta azokat a hibákat, amiket a támadások során elkövettek a zöld-fehérek. Az első negyedet 5–0-ra nyerték a vendégek, ami végzetesnek bizonyult, hiszen onnantól kezdve rengeteg energiát kivett a ferencvárosi játékosokból a felzárkózás, és bár az utolsó három negyedet egy góllal már az FTC hozta, ez nem volt elég ahhoz, hogy Nyéki Balázs együttese beérje az ellenfelet.

Manhercz Krisztián hozzátette: meg kell keresni az okokat, amelyek a vereséghez vezettek, és ezeken nagyon gyorsan változtatni kell, de

biztos benne, hogy a szakmai stáb mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy legközelebb ne fordulhasson elő ilyen rövidzárlat egy-egy mérkőzésen belül.

Mint fogalmazott, több szempontból is kivételes helyzetbe került a Ferencváros az elmúlt években, és az már egy jó dolog, ha most azon kell lamentálni, hogy a tökéletesség, a százszázalékos mérleg a fontos, vagy sokkal lényegesebb szempontok is vannak annál, minthogy szezon közben becsúszik egy vereség. Azt gondolja, „mindenki úgy van vele, hogy a szezon végén akar nyerni”, és nem feltétlenül azt kell szem előtt tartani, hogy mindenáron megmaradjon a makulátlan mérleg.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy

hosszabb távon nem lenne egészséges ennyi mérkőzés úgy, hogy szezon közben Európa-bajnokságot rendeznek, majd gyakorlatilag maximum négy-öt napnyi pihenő után folytatódik is a klubidény.

Manhercz Krisztián szerint ilyen sűrű versenynaptár esetében és ilyen darálóban nem feltétlenül tud mindig mindenki a legjobb tudása szerint játszani. Sajnos ezt most megtapasztalta az FTC is a Pro Recco elleni hazai összecsapáson.

A mostani kisiklás nem változtat semmit a célokon, a Ferencváros a címvédésért küzd a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is. A világ- és Európa-bajnok játékos szerint „ezek nem földtől elrugaszkodott elvárások és célok”, továbbra is maximalisták saját maguk teljesítményével szemben.

Még nem gondol a budapesti vb-re és az olimpiára

A januári, belgrádi Európa-bajnokságon ezüstérmes magyar férfi vízilabda-válogatottra áprilisban Alexandropoliszban világkupa-csoportmérkőzések várnak. A torna első öt helyezettje jut be a sorozat júliusi, sydney-i döntőjébe. Varga Zsolt csapata a szerbekkel, a görögökkel és a hollandokkal szerepel egy csoportban a vk-n. A szövetségi kapitány már korábban jelezte, hogy fiatalabb kerettel vág neki ennek a sorozatnak.

Manhercz Krisztián a magyar válogatott csapatkapitányaként ettől függetlenül játszani szeretne a világkupa-meccseken, és a teljesítményével igyekszik rászolgálni, hogy számításba vegyék majd a keret összeállításánál. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szövetségi kapitány dönt a kérdésben, akinek a hosszú távú építkezést is figyelembe kell vennie. Ezzel kapcsolatban nincs benne aggodalom, „amint ennek eljön az ideje, minden ki fog derülni”.

Az olimpiai cikluson belül a következő két legfontosabb világesemény a 2027-es budapesti vb, majd egy évvel később Los Angelesben az ötkarikás játékok. Manhercz Krisztián úgy véli, lépésről lépésre kell haladniuk, és ő személy szerint sem az a típus, aki az időben legtávolabbi célokra gondol. „Egyelőre az az elvárás saját magammal szemben, hogy visszajöjjön az a formám, ami még a hátsérülésem előtt volt, és akkor remélhetőleg a lehető legnagyobb segítségére tudok lenni a Fradinak” – zárta gondolatait az olimpiai bronzérmes vízilabdázó.