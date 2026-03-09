ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.2
usd:
338.57
bux:
120443.1
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Manhercz Krisztián, a belgrádi férfi Európa-bajnokságon szereplõ magyar vízilabda-válogatott csapatkapitánya interjút ad az MTI újságírójának a csapat szálláshelyén Belgrádban 2026. január 19-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Manhercz Krisztián a Pro Recco elleni vereségről: hosszabb távon ilyen meccsterhelés nem lesz egészséges

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Minden játékos a szezon végén akar trófeákat nyerni, nem kell mindenáron azt szem előtt tartani, hogy százszázalékos maradjon a mérleg – mondta az FTC olimpiai bronzérmes vízilabdázója az olasz sztárklub elleni négygólos BL-vereség után. Úgy véli, a zöld-fehérek szakmai stábja mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy legközelebb ne fordulhasson elő ilyen rövidzárlat egy-egy mérkőzésen belül.

A Ferencváros férfi vízilabdacsapata a Komjádi uszodában 13–9-re kikapott az olasz Pro Reccótól a Bajnokok Ligája negyeddöntős körének első fordulójában. Az FTC 2023 májusa óta először maradt alul hazai környezetben a rendes játékidőben, ebben az idényben pedig ez volt a második veresége saját közönsége előtt: a Brescia a csoportkörben ötméteresek után győzött Nyéki Balázs csapata ellen. A 11-szeres BL/BEK-győztes Pro Recco pedig a múlt heti, budapesti sikerével visszavágott az októberi Európai Szuperkupa-mérkőzésért, melyet egy góllal a zöld-fehérek nyertek meg.

Manhercz Krisztián, a Ferencváros világ- és Európa-bajnok vízilabdázója az InfoRádióban úgy fogalmazott, egy olyan sportágat űznek, amelyben egy-egy csapat 40-50 mérkőzést játszik évente, és szerinte ekkora terhelés során nem meglepő, hogy olykor vannak rosszabb teljesítmények, becsúsznak vereségek is. A 29 éves játékos 2024 nyarán tért vissza a francia Marseille-től az FTC-hez, és ő azóta klubszinten a rendes játékidőben nem tapasztalta meg, milyen vereséget szenvedni otthon. Mint mondta, sosem esik jól egy vereség, de rögtön hozzátette, hogy a jó csapatok egyik fő ismérve az, hogy tanulnak a hibákból, kudarcokból, és képesek felállni belőlük. Bízik benne, hogy ez az ő esetükben is így lesz.

Az olimpiai bronzérmes vízilabdázó szerint ez most nem az a pont, amikor kifogásokat kell keresni, és nem gondolja, hogy például abban kellene keresni a válaszokat, hogy nagyon megterhelő volt az év elején az Európa-bajnokság, ami után nem mindenkinek olyan könnyű felpörögni. Úgy véli, egyszerűen arról van szó, hogy a Pro Recco nagyon jól játszott, rengeteg sikeres blokkja volt az olasz klubnak, és kihasználta azokat a hibákat, amiket a támadások során elkövettek a zöld-fehérek. Az első negyedet 5–0-ra nyerték a vendégek, ami végzetesnek bizonyult, hiszen onnantól kezdve rengeteg energiát kivett a ferencvárosi játékosokból a felzárkózás, és bár az utolsó három negyedet egy góllal már az FTC hozta, ez nem volt elég ahhoz, hogy Nyéki Balázs együttese beérje az ellenfelet.

Manhercz Krisztián hozzátette: meg kell keresni az okokat, amelyek a vereséghez vezettek, és ezeken nagyon gyorsan változtatni kell, de

biztos benne, hogy a szakmai stáb mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy legközelebb ne fordulhasson elő ilyen rövidzárlat egy-egy mérkőzésen belül.

Mint fogalmazott, több szempontból is kivételes helyzetbe került a Ferencváros az elmúlt években, és az már egy jó dolog, ha most azon kell lamentálni, hogy a tökéletesség, a százszázalékos mérleg a fontos, vagy sokkal lényegesebb szempontok is vannak annál, minthogy szezon közben becsúszik egy vereség. Azt gondolja, „mindenki úgy van vele, hogy a szezon végén akar nyerni”, és nem feltétlenül azt kell szem előtt tartani, hogy mindenáron megmaradjon a makulátlan mérleg.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy

hosszabb távon nem lenne egészséges ennyi mérkőzés úgy, hogy szezon közben Európa-bajnokságot rendeznek, majd gyakorlatilag maximum négy-öt napnyi pihenő után folytatódik is a klubidény.

Manhercz Krisztián szerint ilyen sűrű versenynaptár esetében és ilyen darálóban nem feltétlenül tud mindig mindenki a legjobb tudása szerint játszani. Sajnos ezt most megtapasztalta az FTC is a Pro Recco elleni hazai összecsapáson.

A mostani kisiklás nem változtat semmit a célokon, a Ferencváros a címvédésért küzd a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is. A világ- és Európa-bajnok játékos szerint „ezek nem földtől elrugaszkodott elvárások és célok”, továbbra is maximalisták saját maguk teljesítményével szemben.

Még nem gondol a budapesti vb-re és az olimpiára

A januári, belgrádi Európa-bajnokságon ezüstérmes magyar férfi vízilabda-válogatottra áprilisban Alexandropoliszban világkupa-csoportmérkőzések várnak. A torna első öt helyezettje jut be a sorozat júliusi, sydney-i döntőjébe. Varga Zsolt csapata a szerbekkel, a görögökkel és a hollandokkal szerepel egy csoportban a vk-n. A szövetségi kapitány már korábban jelezte, hogy fiatalabb kerettel vág neki ennek a sorozatnak.

Manhercz Krisztián a magyar válogatott csapatkapitányaként ettől függetlenül játszani szeretne a világkupa-meccseken, és a teljesítményével igyekszik rászolgálni, hogy számításba vegyék majd a keret összeállításánál. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szövetségi kapitány dönt a kérdésben, akinek a hosszú távú építkezést is figyelembe kell vennie. Ezzel kapcsolatban nincs benne aggodalom, „amint ennek eljön az ideje, minden ki fog derülni”.

Az olimpiai cikluson belül a következő két legfontosabb világesemény a 2027-es budapesti vb, majd egy évvel később Los Angelesben az ötkarikás játékok. Manhercz Krisztián úgy véli, lépésről lépésre kell haladniuk, és ő személy szerint sem az a típus, aki az időben legtávolabbi célokra gondol. „Egyelőre az az elvárás saját magammal szemben, hogy visszajöjjön az a formám, ami még a hátsérülésem előtt volt, és akkor remélhetőleg a lehető legnagyobb segítségére tudok lenni a Fradinak” – zárta gondolatait az olimpiai bronzérmes vízilabdázó.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Manhercz Krisztián a Pro Recco elleni vereségről: hosszabb távon ilyen meccsterhelés nem lesz egészséges

bajnokok ligája

ferencváros

vízilabda

magyar válogatott

pro recco

manhercz krisztián

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump szerint gyorsan csökkenni fog az olaj ára

Donald Trump szerint gyorsan csökkenni fog az olaj ára
Hétfő reggelre 100 dollár főlé emelkedtek az olajárak, azt követően, hogy az Irán elleni háború drámai fordulatot vett a hétvégén.
 

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Nem az első ársapka, de nem is ugyanakkora

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

Vlagyimir Putyin megszólalt az energiaszállításról: nyitott rá, de...

Itt a váratlan döntés a G7-ektől olajügyben

Az olajpiac egyik legnagyobb szereplője sem bírta tovább

Párizs feltörné a Hormuzi-szorost

Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!

Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!

Hétfőn a parlamentben a miniszterelnök felé záporoztak a kérdések az azonnali kérdések órájában, a ciklus hajrájában a kormányfő állta is a kérdésekre, röviden mindre válaszolt. A parlamentben is megerősítette: védett árak jönnek az üzemanyagoknál, van elég olaj ahhoz, hogy a rendszer kitartson addig, amíg Volodimir Zelenszkij meggondolja magát zsarolásügyben. Kapott kérdést abban a témában is, hogy összeáll-e adott esetben a Mi Hazánkkal egy koalícióba, ha a választási eredmények miatt erre kényszerül. Kijelentette: A magyar érdek az, hogy Ukrajna fennmaradjon.
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A NATO területére lőtt ki rakétát Irán, megvan az új vezető, akinek Putyin máris gratulált – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

A NATO területére lőtt ki rakétát Irán, megvan az új vezető, akinek Putyin máris gratulált – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Az iráni Szakértők Tanácsa tegnap este bejelentette: a megölt Ali Hámenei ajatollah fiát, Modzsataba Hámeneit választották az iszlám köztársaság új legfőbb vezetőjének. A katonai és politikai elöljárók máris hűséget fogadtak neki, és Vlagyimir Putyin orosz elnök is gratulált neki. Ám Donald Trump korábban "elfogadhatatlannak" titulálta, ha az ifjabb Hámeneire esne a választás, és megüzente: "ha nem kapja meg a jóváhagyásunkat, nem sokáig fog kitartani". Izrael pár napja közölte: bárki is kerül majd ki győztesen, "egyértelmű megsemmisítési célpontnak" számít. Az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték. Múlt hét után ismét egy iráni ballisztikus rakéta sértette meg a török légteret hétfő délután, a fenyegetést a NATO légvédelme megsemmisítette. A Fehér Ház nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését a jövőben, sőt, akár a sorozást sem, de Trump állítólag szárazföldi különleges erők bevetését is mérlegeli, hogy elkobozzák Irán majdnem fegyvertisztaságú, dúsított uránját. Az amerikai elnök elmondása szerint ő fogja eldönteni Izraellel közösen, mikor ér véget a háború. A kőolaj hordónkénti ára mindeközben négyéves csúcsra, 110 dollár fölé emelkedett. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több százezer magyar örülhet: brutálisan bővített a népszerű online szupermarket, rengeteg új településre szállítanak mostantól

Több százezer magyar örülhet: brutálisan bővített a népszerű online szupermarket, rengeteg új településre szállítanak mostantól

Az öt vármegyét érintő bővítéssel további 330 ezer ember számára vált elérhetővé az online élelmiszer-bevásárlás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

Meanwhile, Defence Secretary John Healey says a drone that hit a UK base in Cyprus last week came from either Lebanon or Iraq.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 17:33
Egyetlen feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy Xabi Alonso legyen a Liverpool vezetőedzője
2026. március 9. 17:10
Meglépte a VAR-ellenes szurkoló Dárdai mérkőzésén, amit eddig senki sem mert
×
×