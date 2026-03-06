Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
2026. március 6. 18:00
2026. március 6. 18:02Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen
2026. március 6. 16:45Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen
2026. március 6. 16:01Elemző: van meglepő is a jó kiskereskedelmi adatok között – grafikonok
2026. március 6. 15:397 százalékos növekedést ért el az OTP
2026. március 6. 14:50A magyarok relatív többsége jobboldali-konzervatív – a Republikon friss számai
2026. március 6. 13:03Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”