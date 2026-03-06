ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.59
usd:
339.36
bux:
121885.96
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

2026. március 6. 18:00
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Trendfigyelő Tudományos percek Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2026. március 6. 18:02
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen
2026. március 6. 18:00
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
2026. március 6. 16:45
Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen
2026. március 6. 16:01
Elemző: van meglepő is a jó kiskereskedelmi adatok között – grafikonok
2026. március 6. 15:39
7 százalékos növekedést ért el az OTP
2026. március 6. 14:50
A magyarok relatív többsége jobboldali-konzervatív – a Republikon friss számai
2026. március 6. 13:03
Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”
2026. március 6. 12:42
Szijjártó Péter friss számokat közölt: sorra hozzák haza a gépeink a Közel-Keletről a magyarokat
×