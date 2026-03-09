Volodimir Zelenszkij: egyre többen szeretnék tudni, hogyan kell a drónok ellen harcolni

Az ukrán Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) ülése után nyilatkozó államfő közölte: „Jelentéseket hallgattunk meg az RNBO titkárától, a hírszerzések vezetőitől, az Ukrán Biztonsági szolgálattól (SZBU), a külügy- és a védelmi minisztertől. Elemeztük a háború főbb kilátásait Iránban, valamint a konfliktus elhúzódásának lehetséges következményeit. Részletesen megvizsgáltuk az államok biztonsági támogatással kapcsolatos kérelmeit, a Sahídok és más hasonló fenyegetések elleni fellépéshez."

Volodimir Zelenszkij kiemelte, hogy egyértelmű érdeklődés mutatkozik az ukrán tapasztalatok iránt az élet védelme, a megfelelő elfogórendszerek, elektronikai hadviselési rendszerek és kiképzés terén. „Ukrajna kész pozitívan reagálni azoknak a kérelmeire, akik segítenek nekünk megvédeni a polgáraink életét és országunk függetlenségét.

A kérelmek egy részére már konkrét intézkedésekkel és támogatással válaszoltunk”

– tette hozzá. Zelenszkij azt is elmondta, hogy az RNBO a fegyveres erőkkel együtt meghatározza, mely további kérelmekre lehet pozitívan reagálni, úgy, hogy ne csökkenjen Ukrajna saját védekezőképessége.

„Ukrajna prioritása világos: az iráni rezsim nem szerezhet előnyt az élet védői felett, és mindenkinek együtt kell dolgoznia a régió, valamint a globális piacok stabilizálásáért” – hangsúlyozta.

Az elnök közlése szerint az ülésen szó volt az iráni háború destabilizáló hatásairól és azokról a kockázatokról, amelyeket a globális piacokra, a régió országaira, valamint Ukrajna azon partnereire gyakorol, akik támogatást nyújtanak az orosz agresszió elleni védekezésben. Hangsúlyozta, hogy a közel-keleti és az öbölmenti események közvetlen hatással vannak Európára, köztük Ukrajnára, a világ más részeire, valamint Ukrajna ellátására, biztonságára. Az államfő kiemelte, hogy

Ukrajna régóta javasolja a partnereknek a közös képességek frissítését és megerősítését az élet védelme érdekében.

Beszéltünk a közös védelemről drónok és rakéták ellen, valamint az agresszor rezsimek fegyvergyártásának megsemmisítéséről. Minden ilyen rezsim saját magát helyezi szembe a világgal, és erre választ kell adni. Minden Sahíd gyártóhely ismert. Az iráni és az orosz rezsim támogatja egymást, és egyre több információ áll rendelkezésre, többek között az Irán szomszédjait támadó Sahíd drónokban használt orosz alkatrészekről – tette hozzá.

Kifejezte reményét, hogy a partnerek elég elszántak lesznek. Az Ukrinform állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy Ukrajna elfogódrónokat és szakértői csapatot küldött a jordániai amerikai katonai bázisok védelmére.