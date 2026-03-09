ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.01
usd:
341.02
bux:
120443.1
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Nyitókép: X / NEXTA

Volodimir Zelenszkij: egyre többen szeretnék tudni, hogyan kell a drónok ellen harcolni

Infostart / MTI

Az ukrán elnök elmondta: eddig 11 kérelmet kaptak az Iránnal szomszédos országokból, Európából és az Egyesült Államoktól, hogy segítsenek a csapásmérő drónok elleni védekezésben.

Az ukrán Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) ülése után nyilatkozó államfő közölte: „Jelentéseket hallgattunk meg az RNBO titkárától, a hírszerzések vezetőitől, az Ukrán Biztonsági szolgálattól (SZBU), a külügy- és a védelmi minisztertől. Elemeztük a háború főbb kilátásait Iránban, valamint a konfliktus elhúzódásának lehetséges következményeit. Részletesen megvizsgáltuk az államok biztonsági támogatással kapcsolatos kérelmeit, a Sahídok és más hasonló fenyegetések elleni fellépéshez."

Volodimir Zelenszkij kiemelte, hogy egyértelmű érdeklődés mutatkozik az ukrán tapasztalatok iránt az élet védelme, a megfelelő elfogórendszerek, elektronikai hadviselési rendszerek és kiképzés terén. „Ukrajna kész pozitívan reagálni azoknak a kérelmeire, akik segítenek nekünk megvédeni a polgáraink életét és országunk függetlenségét.

A kérelmek egy részére már konkrét intézkedésekkel és támogatással válaszoltunk”

– tette hozzá. Zelenszkij azt is elmondta, hogy az RNBO a fegyveres erőkkel együtt meghatározza, mely további kérelmekre lehet pozitívan reagálni, úgy, hogy ne csökkenjen Ukrajna saját védekezőképessége.

„Ukrajna prioritása világos: az iráni rezsim nem szerezhet előnyt az élet védői felett, és mindenkinek együtt kell dolgoznia a régió, valamint a globális piacok stabilizálásáért” – hangsúlyozta.

Az elnök közlése szerint az ülésen szó volt az iráni háború destabilizáló hatásairól és azokról a kockázatokról, amelyeket a globális piacokra, a régió országaira, valamint Ukrajna azon partnereire gyakorol, akik támogatást nyújtanak az orosz agresszió elleni védekezésben. Hangsúlyozta, hogy a közel-keleti és az öbölmenti események közvetlen hatással vannak Európára, köztük Ukrajnára, a világ más részeire, valamint Ukrajna ellátására, biztonságára. Az államfő kiemelte, hogy

Ukrajna régóta javasolja a partnereknek a közös képességek frissítését és megerősítését az élet védelme érdekében.

Beszéltünk a közös védelemről drónok és rakéták ellen, valamint az agresszor rezsimek fegyvergyártásának megsemmisítéséről. Minden ilyen rezsim saját magát helyezi szembe a világgal, és erre választ kell adni. Minden Sahíd gyártóhely ismert. Az iráni és az orosz rezsim támogatja egymást, és egyre több információ áll rendelkezésre, többek között az Irán szomszédjait támadó Sahíd drónokban használt orosz alkatrészekről – tette hozzá.

Kifejezte reményét, hogy a partnerek elég elszántak lesznek. Az Ukrinform állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy Ukrajna elfogódrónokat és szakértői csapatot küldött a jordániai amerikai katonai bázisok védelmére.

Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij: egyre többen szeretnék tudni, hogyan kell a drónok ellen harcolni

irán

volodimir zelenszkij

drónelhárítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Parlamenti záróra

Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Hétfőn a parlamentben a miniszterelnök felé záporoztak a kérdések az azonnali kérdések órájában, a ciklus hajrájában a kormányfő állta is a kérdésekre, röviden mindre válaszolt. A parlamentben is megerősítette: védett árak jönnek az üzemanyagoknál, van elég olaj ahhoz, hogy a rendszer kitartson addig, amíg Volodimir Zelenszkij meggondolja magát zsarolásügyben. Kapott kérdést abban a témában is, hogy összeáll-e adott esetben a Mi Hazánkkal egy koalícióba, ha a választási eredmények miatt erre kényszerül. Kijelentette: A magyar érdek az, hogy Ukrajna fennmaradjon.
 

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvan, melyik szektor lehet a közel-keleti háború legnagyobb európai áldozata

Megvan, melyik szektor lehet a közel-keleti háború legnagyobb európai áldozata

Az iráni háború nyomán kirobbant energiaválság rendkívül nehéz helyzetbe hozza az európai kiskereskedelmet: az olajárak az egekbe szöktek, a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult a hajóforgalom előtt, az ellátási láncok pedig súlyos zavarokat szenvednek. A válság hatásai a benzinkutaktól az élelmiszerárakig mindenütt érezhetők lesznek - áll a Handelsblatt friss elemzésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiborultak az utasszállítók pilótái: láthatatlan fegyverek és süvítő rakéták között kell navigálniuk a magasban

Kiborultak az utasszállítók pilótái: láthatatlan fegyverek és süvítő rakéták között kell navigálniuk a magasban

A közel-keleti háború eszkalálódása és az európai drónfenyegetések egyre nagyobb nyomás alá helyezik a polgári pilótákat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

Earlier, a meeting of G7 finance ministers and the International Energy Agency ended apparently without agreement to release strategic oil reserves.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 18:22
Párizs feltörné a Hormuzi-szorost
2026. március 9. 16:59
Marco Rubio: rendkívül hatékony és hatásos az amerikai hadjárat
×
×