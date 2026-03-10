Letaszították a trónról a BYD-t

Az elmúlt három év nagy részében gyakran úgy tűnt, hogy a BYD nem tud hibázni. A vállalat folyamatosan új modelleket dobott piacra, bővítette kínálatát, illetve lenyűgöző ütemben növelte az eladásait a hazai piacán és globálisan is. A 2026-os év eleje azonban rosszul indult a cégnek, ami lehetővé tette a szintén kínai Geely számára, hogy megelőzze – írja a Magyar Nemzet.

Az év első két hónapjában a BYD 400241 járművet adott el globálisan, ami 36 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. Ebből 190190 járművet februárban adtak el, ami 9,5 százalékos csökkenést jelent a januárhoz képest (nagyrészt a kínai holdújév ünnepének köszönhetően). Az igaz gond a BYD számára, hogy

41 százalékos csökkenést jelent 2025 februárjához képest

Tehát a BYD belföldön komoly nehézségekkel küzd, a külföldi piacokon azonban továbbra is egyre népszerűbb. Csak februárban 100600 új energiahordozójú járművet (tisztán elektromos és plug-in hibrid hajtások) exportált, szinte pontosan annyit, mint januárban, amivel piacvezető.

A Xiaomi elektromos jármű részlege 48 százalékkal nőtt éves szinten, az eladásai meghaladták az 59 ezer darabot. A Geely-konszernhez tartozó Zeekr 84 százalékos növekedést produkált januárban és februárban, míg a Nio szállításai 77 százalékkal ugrottak meg.

Míg a Geely jelenleg Kínában átvette a vezetést, a tengerentúlon kissé lemarad a terjeszkedést előbb kezdő riválisától, idén eddig 181 891 járművet exportálva, tíz százalékkal kevesebbet, mint a BYD. Pedig a nemzetközi piacokon februárban a Geely értékesítése 60 879 darabot ért el, ami 138 százalékos éves növekedést jelent.

Ebből 40 852 darab volt NEV, ami a teljes Kínán kívüli értékesítés 67 százalékát tette ki.

A Bloomberg szerint Wang Chuanfu, a BYD vezérigazgatója decemberben elismerte a növekvő nyomást. Azt mondta, hogy a rivális autógyártók elkezdték áthidalni azt a technológiai szakadékot, amely egykor egyértelmű előnyt biztosított a BYD-nek, és ez most úgy tűnik, hogy már az eladási adatokban is megmutatkozik.