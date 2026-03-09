AfD-vezetők: újabb tartományban vagyunk nagy néppárt

Ami az eredményeket illeti, a helyi törvényhozásban a tíz éve a Zöldek Pártjával közösen kormányzó kereszténydemokraták ugyan a Zöldekhez hasonlóan egyaránt 56 mandátumot szereztek, ennél azonban többet reméltek. Mindenekelőtt azt, hogy a tartományban legerősebb pártként átvehetik az irányítást.

Elemzők szerint a CDU nem így képzelte a „szuperválasztási év” kezdetét. Baden-Württemberg után két héttel az ugyancsak délnyugati Rajna-vidék-Pfalz tartományban, szeptemberben pedig két keleti tartományban, Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában, valamint az önálló tartománynak számító Berlinben választják újjá a helyi parlamentet.

Mind az öt tartományi választás egyben véleménynyilvánítás a Merz vezette, a CDU/CSU-ból és a szociáldemokrata SPD-ből álló, tavaly május óta hivatalban lévő koalíció eddigi munkájáról, amivel kapcsolatban

a felmérések szerint szerte az országban nő az elégedetlenség, miközben fokozatosan növekszik a radikális jobboldali AfD országos támogatottsága.

Baden-Württembergben minden jel szerint marad a tartományt egy évtizede irányító koalíció, a Zöldek Pártját azonban nem sikerült a trónról letaszítani. Ezt a CDU országos vezetői is elismerték.

Thorsten Frei, a kancellári hivatal vezetője azt emelte ki, hogy párja jobban szerepelt, mint az öt évvel ezelőtti tartományi választásokon. Jens Spahn frakcióvezető egyenesen a tartományi győztes, egyben koalíciós partner Zöldek Pártját hibáztatta. Azzal vádolta, hogy a kampány során sorozatosan rágalmazta a CDU-t.

Carsten Linnemann, a CDU főtitkára pedig azt hangoztatta, hogy a Merz kancellár vezette kormánykoalíciónak eddig sikerült több előmutató törvényt elfogadtatnia.

Elemzők szerint az országos hangulat Baden-Württembergben nem csupán a CDU, de mindenekelőtt az SPD megítélésében nyilvánult meg. A szociáldemokraták öt évvel ezelőtt kétszer annyi szavazatot kaptak, mint most. A párt 5,5 százalékkal épphogy bejutott a helyi parlamentbe. Ilyen körülmények között aligha véletlen, hogy vezetői érdemben nem értékeltek. Lars Klingbeil, az SPD elnöke mindössze „mély csalódottságénak” adott hangot. Szerinte a Zöldek Pártja és a CDU tartományi versengése az SPD szavazataiba került.

Ezzel szemben a Zöldek Pártjának országos elnöke az eredmény alapján már következtetéseket vont le az országos politikáról. Felix Banaszak szerint a párt tartományi eredménye azt bizonyította, hogy a jelenlegi ellenzéki párttal országosan „jobban mennének a dolgok”. Méltatta a párt újdonsült helyi vezetőjét, Cem Özdemirt, akinek – mint fogalmazott – sikerült polgárközpontú politikát folytatnia.

A tartományi győzelem biztató jel a párt számára

– értékelt az elnök.

Az AfD társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla már egyaránt azt hangsúlyozta, hogy ténylegesen pártjuk a nagy győztes. „Immár Baden-Württembergben is nagy néppárt vagyunk” – fogalmazott Chruppalla. Alice Weidel szerint a párt a helyi parlamentben folytatja az eddigi ellenzéki munkát. Szavai szerint a választók következetesen egy jobbközép kormányra szavaznak, ezt azonban a többi parlament párt figyelmen kívül hagyja.