2026. március 9. hétfő
Oil drums sitting over blue financial graph background. Selective focus. Horizontal composition with copy space. Oil prices and stock market and finance concept.
Nyitókép: muhammet sager/Getty Images

Az olajpiac egyik legnagyobb szereplője sem bírta tovább

Infostart

A sokk még akkor is tartós lehet, ha most azonnal elhallgatnak a fegyverek a Közel-Keleten. Ugyanis Irak, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek után Szaúd-Arábia is kénytelen csökkenteni az olajtermelést.

Először Irak vágta vissza a termelést, majd Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek is lépni kényszerült, hétfőn azonban minden, az olajexport átirányítása érdekében tett lépés ellenére a világ legnagyobb olajcége, az Aramco is bedobta a törülközőt – írja a vg.hu.

A szaúdi olajvállalat igyekszik az export egy részét a Vörös-tenger partjáról lebonyolítani, ami elkerüli az iráni háború miatt hajózhatatlan Hormuzi-szorost, ám ez sem volt elegendő arra, hogy fenn tudja tartani a normális kibocsátási szintet. A Reuters forrásai szerint az Aramco két olajmezőn csökkenti a termelését. Az egymást követő korlátozások után már nemcsak arról van szó, hogy a konfliktus miatt a Perzsa-öböl partjain rekednek a szállítmányok, hanem arról is, hogy

a termelés is csökken, méghozzá nem is csekély mértékben.

Irak ma már csak napi 1,3 millió hordó olajat hoz a felszínre, szemben a háború előtti napi 4,3 millió hordóval, míg Kuvait napi 300 ezer hordóval vágta vissza felhozatalát. A kieső mennyiségek már napi több millió hordónyi hiányt tesznek ki, a termelés újbóli felfuttatása hetekig tarthat még azután is, hogy a Hormuzi-szoros hajózhatóvá válik. Az olajpiacot ért sokk tehát jóval hosszabban tarthat, mint azt a háború kitörésekor a piacok feltételezték, nem véletlen, hogy hétfőn a hordónkénti olajár már a 100 dolláros szintet is átlépte.

Az iráni háború hétfői napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

olajár

perzsa-öböl

hormuzi-szoros

