Döbbenetes veszélyre figyelmeztetnek Ausztráliában

Az árvizek miatt több ezer embert evakuáltak. Helikoptereket és repülőgépeket vetettek be a távoli területeken élő közösségek kimenekítésére.

„A helyzet nem is lehetne rosszabb" - nyilatkozta Shaun Gill rendőrparancsnok vasárnap újságíróknak. Kijelentette: „legalább" 90 háztartás maradt áram nélkül, és figyelmeztette a lakosokat a krokodilok veszélyére. „Krokodilok vannak mindenhol. Kérem, ne fürödjenek! Az üzenet nagyon egyértelmű" - tette hozzá.

#EXCLUSIVE: Drone video has captured the moment a crocodile lunged into the swollen Daintree River, north of Cairns. Heavy to intense rainfall has caused rapid river level rises, up to 6.65m at Daintree. #Drone #Crocodile #DaintreeRiver #TropicalLow #Rain pic.twitter.com/knIkHHPtm9 — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) March 6, 2026

Az Északi Területet heves esőzések sújtották a hétvégén, Katherine városa 1998 óta a legsúlyosabb áradásokkal küzdött. A rendőrség szombaton több mint ezer embert evakuált a területről, helikoptereket és repülőgépeket vetve be a távoli területeken élő közösségek megmentésére.

Az Északi Terület miniszterelnöke, Lia Finocchiaro bejelentette, hogy több iskola hétfőn zárva tart az áradások miatt.

A South East Queensland family has made a wild discovery of a 2m crocodile living in their dam. The croc was spotted sunbaking on the property near Gatton and experts warn there could be more. pic.twitter.com/TEW3v7xtDf — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) March 8, 2026

Az ausztráliai Északi Terület az ország egyik legkevésbé lakott régiója, amelyet gyakran sújtanak szélsőséges időjárási jelenségek.