Nyitókép: Facebook/Marineland Melanesia Crocodile Habitat

Döbbenetes veszélyre figyelmeztetnek Ausztráliában

Infostart / MTI

A súlyos árvizek miatt a „mindenütt jelen lévő krokodilokra" figyelmeztetett vasárnap az ausztráliai Északi Terület állam rendőrsége.

Az árvizek miatt több ezer embert evakuáltak. Helikoptereket és repülőgépeket vetettek be a távoli területeken élő közösségek kimenekítésére.

„A helyzet nem is lehetne rosszabb" - nyilatkozta Shaun Gill rendőrparancsnok vasárnap újságíróknak. Kijelentette: „legalább" 90 háztartás maradt áram nélkül, és figyelmeztette a lakosokat a krokodilok veszélyére. „Krokodilok vannak mindenhol. Kérem, ne fürödjenek! Az üzenet nagyon egyértelmű" - tette hozzá.

Az Északi Területet heves esőzések sújtották a hétvégén, Katherine városa 1998 óta a legsúlyosabb áradásokkal küzdött. A rendőrség szombaton több mint ezer embert evakuált a területről, helikoptereket és repülőgépeket vetve be a távoli területeken élő közösségek megmentésére.

Az Északi Terület miniszterelnöke, Lia Finocchiaro bejelentette, hogy több iskola hétfőn zárva tart az áradások miatt.

Az ausztráliai Északi Terület az ország egyik legkevésbé lakott régiója, amelyet gyakran sújtanak szélsőséges időjárási jelenségek.

ausztrália

krokodil

árvízveszély

Donald Trump szerint gyorsan csökkenni fog az olaj ára

Hétfő reggelre 100 dollár főlé emelkedtek az olajárak, azt követően, hogy az Irán elleni háború drámai fordulatot vett a hétvégén.
 

Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!

Hétfőn a parlamentben a miniszterelnök felé záporoztak a kérdések az azonnali kérdések órájában, a ciklus hajrájában a kormányfő állta is a kérdésekre, röviden mindre válaszolt. A parlamentben is megerősítette: védett árak jönnek az üzemanyagoknál, van elég olaj ahhoz, hogy a rendszer kitartson addig, amíg Volodimir Zelenszkij meggondolja magát zsarolásügyben. Kapott kérdést abban a témában is, hogy összeáll-e adott esetben a Mi Hazánkkal egy koalícióba, ha a választási eredmények miatt erre kényszerül. Kijelentette: A magyar érdek az, hogy Ukrajna fennmaradjon.
 

EU: indokolt lenne a stratégiai olajtartalékok felszabadítása

Az iráni háború miatt kialakult piaci feszültségek újra előtérbe helyezték a stratégiai olajtartalékok szerepét Európában – írja a Bloomberg. Valdis Dombrovskis, az Európai Unió gazdasági biztosa szerint a jelenlegi helyzet „pont olyan", amelyre ezeket a készleteket létrehozták: válság és ellátási zavar esetén a kormányok képesek gyorsan beavatkozni az árak és a kínálat stabilizálása érdekében.

Másfélszeresére drágultak ezek a patikai termékek: teljes körű vizsgálat indult, kiderülhet a durva igazság

Akár másfélszeresére is drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek 2020 óta, ezért teljes körű vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal.

Trump suggests US could end Iran war soon, as UAE and Turkey intercept more missiles

The US president tells CBS News that the "war is very complete, pretty much", saying "we're very far ahead of schedule".

