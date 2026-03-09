ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.01
usd:
341.02
bux:
120443.1
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Franciaország partnereivel kíséretet biztosítana a hajóforgalomnak a Hormuzi-szorosban.
Nyitókép: Wikipédia

Párizs feltörné a Hormuzi-szorost

Infostart / MTI

Franciaország partnereivel olyan kezdeményezésen dolgozik, amely lehetővé tenné a hajóforgalom növelését a nemzetközi kereskedelem számára fontos Hormuzi-szoroson – közölte hétfőn Emmanuel Macron francia elnök a ciprusi Páfoszban tett látogatása alkalmával.

Kifejtette, hogy egy tisztán védelmi jellegű bevetésről lenne szó, amelynek az lenne a acélja, hogy a konténerszállító hajóknak és tankereknek kíséretet nyújtsanak, amint az iráni háború legforróbb szakasza véget ér.

Macron hangsúlyozta, hogy a tengeri útvonal létfontosságú a nemzetközi kereskedelem, főleg a gáz- és olajszállítások szempontjából. A francia elnök ugyanakkor rávilágított, hogy mindezt még európai és nem európai partnereikkel elő kell készíteniük. Franciaország összességében tucatnyi hadihajóval venne részt a misszióban az elnök közlése szerint.

Macron ugyanakkor nem tárta fel, hogy a kezdeményezésben ki venne még részt. Az Irán ellen indított amerikai-izraeli légicsapások és az Iszlám Köztársaság válaszcsapásait követően lényegében leállt a hajóforgalom a szoroson, amelyen békeidőben a világ olajszállítmányainak mintegy ötöde halad át.

A Limasszol közelében található brit Akrotiri légitámaszpontot ért dróntámadás nyomán Macron szolidaritásáról biztosította Ciprust.

„Aki megtámadja Ciprust, az Európát támadja meg”

– hangoztatta Macron Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnökkel és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnökkel tartott találkozóján a páfoszi repülőtéren. Felidézte, hogy Párizs már küldött egy fregattot és légvédelmi rendszereket a térségbe, s Charles de Gaulle repülőgép-hordozó és kísérete szintén a térségben vannak.

Hrisztodulidesz köszönetet mondott az európai uniós partnereknek, amiért gyorsan hadihajók és légvédelmi eszközöket küldtek hazájának.

Kezdőlap    Külföld    Párizs feltörné a Hormuzi-szorost

perzsa-öböl

hormuzi-szoros

francia hadiflotta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Parlamenti záróra

Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Hétfőn a parlamentben a miniszterelnök felé záporoztak a kérdések az azonnali kérdések órájában, a ciklus hajrájában a kormányfő állta is a kérdésekre, röviden mindre válaszolt. A parlamentben is megerősítette: védett árak jönnek az üzemanyagoknál, van elég olaj ahhoz, hogy a rendszer kitartson addig, amíg Volodimir Zelenszkij meggondolja magát zsarolásügyben. Kapott kérdést abban a témában is, hogy összeáll-e adott esetben a Mi Hazánkkal egy koalícióba, ha a választási eredmények miatt erre kényszerül. Kijelentette: A magyar érdek az, hogy Ukrajna fennmaradjon.
 

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvan, melyik szektor lehet a közel-keleti háború legnagyobb európai áldozata

Megvan, melyik szektor lehet a közel-keleti háború legnagyobb európai áldozata

Az iráni háború nyomán kirobbant energiaválság rendkívül nehéz helyzetbe hozza az európai kiskereskedelmet: az olajárak az egekbe szöktek, a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult a hajóforgalom előtt, az ellátási láncok pedig súlyos zavarokat szenvednek. A válság hatásai a benzinkutaktól az élelmiszerárakig mindenütt érezhetők lesznek - áll a Handelsblatt friss elemzésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiborultak az utasszállítók pilótái: láthatatlan fegyverek és süvítő rakéták között kell navigálniuk a magasban

Kiborultak az utasszállítók pilótái: láthatatlan fegyverek és süvítő rakéták között kell navigálniuk a magasban

A közel-keleti háború eszkalálódása és az európai drónfenyegetések egyre nagyobb nyomás alá helyezik a polgári pilótákat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

Earlier, a meeting of G7 finance ministers and the International Energy Agency ended apparently without agreement to release strategic oil reserves.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 18:33
Volodimir Zelenszkij: egyre többen szeretnék tudni, hogyan kell a drónok ellen harcolni
2026. március 9. 16:59
Marco Rubio: rendkívül hatékony és hatásos az amerikai hadjárat
×
×