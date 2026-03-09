Párizs feltörné a Hormuzi-szorost

Kifejtette, hogy egy tisztán védelmi jellegű bevetésről lenne szó, amelynek az lenne a acélja, hogy a konténerszállító hajóknak és tankereknek kíséretet nyújtsanak, amint az iráni háború legforróbb szakasza véget ér.

Macron hangsúlyozta, hogy a tengeri útvonal létfontosságú a nemzetközi kereskedelem, főleg a gáz- és olajszállítások szempontjából. A francia elnök ugyanakkor rávilágított, hogy mindezt még európai és nem európai partnereikkel elő kell készíteniük. Franciaország összességében tucatnyi hadihajóval venne részt a misszióban az elnök közlése szerint.

Macron ugyanakkor nem tárta fel, hogy a kezdeményezésben ki venne még részt. Az Irán ellen indított amerikai-izraeli légicsapások és az Iszlám Köztársaság válaszcsapásait követően lényegében leállt a hajóforgalom a szoroson, amelyen békeidőben a világ olajszállítmányainak mintegy ötöde halad át.

A Limasszol közelében található brit Akrotiri légitámaszpontot ért dróntámadás nyomán Macron szolidaritásáról biztosította Ciprust.

„Aki megtámadja Ciprust, az Európát támadja meg”

– hangoztatta Macron Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnökkel és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnökkel tartott találkozóján a páfoszi repülőtéren. Felidézte, hogy Párizs már küldött egy fregattot és légvédelmi rendszereket a térségbe, s Charles de Gaulle repülőgép-hordozó és kísérete szintén a térségben vannak.

Hrisztodulidesz köszönetet mondott az európai uniós partnereknek, amiért gyorsan hadihajók és légvédelmi eszközöket küldtek hazájának.