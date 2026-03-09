ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.79
usd:
343.29
bux:
121885.96
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images / Peter Zelei Images

Kaiser Ferenc: 140 nagyvárost tudnának elhamvasztani – ennyit ér az európai nukleáris erő

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Hétfőn várhatóan frissíti Franciaország nukleáris doktrínáját Emmanuel Macron elnök, és ez egy újabb lépés lehet az önálló európai nukleáris védelmi erő létrehozására. De hogy áll most az öreg kontinens az atomfegyver-arzenállal? Erről kérdezte az InfoRádió Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.

Franciaországnak a becslések szerint 290 atomtöltete lehet. Ezeket nagyrészt a négy darab Triomphant-osztályú, ballisztikus rakétahordozó tengeralattjárójukra telepítik, melyek közül egy mindig járőrszolgálatban van a tengeren – mondta az InfoRádióban Kasier Ferenc. Ezek mindegyike 16 darab, M51-es nagy hatótávolságú (6-9000 km) ballisztikus rakétát, mindegyik rakéta pedig nagyjából öt-hat, egyenként külön célra irányítható, 150 kilotonnás robbanófejet hordoz. Vagyis egyetlen hajón, ha őrjáratban van, 96 darab, egyesével körülbelül 10 hirosimányi robbanófej van. Ezt egészítik még ki a haditengerészeti légierőnek, illetve a légierőnek a Rafale típusú szuperszonikus vadászbombázói, amik torlósugár-hajtóműves ASMP cirkálórakétákkal vannak felszerelve. Utóbbiaknak jóval kisebb a hatótávolsága, mint az interkontinentális ballisztikus rakétáknak és a robbanófejük is valamennyivel kisebb, 100 kilotonnásak – sorolta a szakértő.

Ha tehát európai uniós nukleáris elrettentésről van szó, akkor ezalatt nagyjából a fentieket lehet érteni, ha pedig európai NATO-s nukleáris elrettentésről (az Egyesült Államok nélkül), akkor ehhez hozzá kell venni az Egyesült Királyságot – mondta. Nagy-Britanniának 220 robbanófeje lehet, ebből körülbelül 120 van „piros gombon”, tehát azonnal bevethető. Kaiser Ferenc elmondása alapján a briteknél az alapfegyverrendszert négy darab Vanguard-osztályú, nukleáris meghajtású ballisztikus rakétahordozó tengeralattjáró adja. London viszont abból a szempontból nem független, hogy míg a franciáknak a saját interkontinentális ballisztikus rakétájuk önálló fejlesztés, tehát ők maguk gyártják, addig a britek hajóin az amerikaiaktól vásárolt Trident II-es interkontinentális ballisztikus rakéták vannak. A mostani gyakorlat szerint hiába van 16 siló egy hajón, csak 8-ba van betöltve rakéta, és hajónként 40, maximum 48 robbanófej van egyszerre – a britek önbevallása szerint. „Ez a két ország biztosítja tehát az Egyesült Államok nélküli Európának a nukleáris elrettentést” – összegezte az NKE doecense.

Elég-e ez az önálló európai nukleáris védelmi erőhöz? Kaiser Ferenc szerint sok is. Nyilván Oroszország a saját készleteivel – kis túlzással – lyukat tudna robbantani Európa helyébe, de ha a francia és brit készleteket összeadjuk, vagy azt vesszük, hogy tényleg csak egy-egy hajó van kint mind a két flotta részéről valahol az Atlanti-óceánon, hiszen szigorúan titkos, hogy merre járőröznek ezek a hajók,

együtt 140 orosz, kínai vagy ad abszurdum amerikai nagyváros tudnának elhamvasztani

– érzékeltette a szakértő, megjegyezve újfent, hogy persze Oroszország, és nyilván az USA is többszörösen képes lenne elpusztítani Franciaországot és Nagy-Britanniát.

Az Oroszországi Föderáció körülbelül 1700 darab nukleáris robbanófejet tart „piros gombon”, a tartalék mennyiséggel, valamint a bontásra váró készletekkel együtt ez közel 5500 darabot jelent. Kínának 600 körüli töltete van, ami előbbinél jóval szerényebb, de az is bőven elég lenne Európa ellen. Kaiser Ferenc szerint Peking amúgy hasonlóan gondolkodik, mint a britek és a franciák: „nem kell ötször-tízszer megsemmisíteni a másik legfontosabb célpontjait, egyszer bőven elég”.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok milyen szemmel nézi, hogy Európa szeretne egy kicsit függetlenedni, azt válaszolta, hogy ez a mostani adminisztráció részéről elvárás is, tehát nem élik meg tragédiaként, ha kevesebbet kell erre Amerikának költenie. Kaiser Ferenc szerint az európai országok többségének van egy nagyon erős megbízhatósági problémája az USA mostani vezetésével szemben, ami megjelent néhány nagyon markáns kijelentésben, különösen a müncheni biztonságpolitikai csúcstalálkozón a német kancellár részéről, vagy még a davosi csúcstalálkozón a kanadai miniszterelnök révén. Mindezek a nyilatkozatok, a bizalmatlanság pedig érthetően nem tetszik az Egyesült Államoknak.

„De nagyon nehéz úgy egy erősebb, önállóbb Európát létrehozni, ami mondjuk Oroszországgal szemben is képes lenne fellépni, hogy az ne forduljon szembe az Egyesült Államokkal, ha azt az elemi érdekei megkívánják.

Tehát egyszerre mindent nem lehet megoldani amerikai részről” – mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Kaiser Ferenc: 140 nagyvárost tudnának elhamvasztani – ennyit ér az európai nukleáris erő

franciaország

emmanuel macron

nukleáris fegyver

kaiser ferenc

atomernyő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: 140 nagyvárost tudnának elhamvasztani – ennyit ér az európai nukleáris erő

Kaiser Ferenc: 140 nagyvárost tudnának elhamvasztani – ennyit ér az európai nukleáris erő
Hétfőn várhatóan frissíti Emmanuel Macron elnök Franciaország nukleáris doktrínáját, amely egy újabb lépés lehet az önálló európai nukleáris védelmi erő létrehozására. De hogy áll most az öreg kontinens az atomfegyver-arzenállal? Erről kérdezte az InfoRádió Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
 

Kiderült, mekkora légi flotta kell Amerikának ahhoz, hogy erősebb legyen Kínánál

Ali Hamenei fia lett Irán új legfelsőbb vezetője

Ali Hamenei fia lett Irán új legfelsőbb vezetője

Irán Szakértői Gyűlése Mojtaba Hameneit nevezte ki apja, Ali Hamenei ajatollah helyére az ország új legfelsőbb vezetőjének – jelentette vasárnap az állami média. Izrael közölte: ő is célponttá válik, Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy őt nem fogja elfogadni.
 

180 embert hozott haza Dubajból és Ománból egy újabb mentesítő járat

Mérgező füst gomolyogott Teherán felett

Egyszerre támadja Izrael Iránt és a libanoni terroristákat

A bombázások leállítását és fegyverszünetet sürgetett XIV. Leó pápa

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Majdnem tíz éve nem látott inflációs adat jöhet, de a forint hirtelen esése figyelmeztető jel

Majdnem tíz éve nem látott inflációs adat jöhet, de a forint hirtelen esése figyelmeztető jel

Ha lehet hinni az elemzőknek, akkor februárban 2016 ősze óta nem látott szintre eshetett vissza az infláció. A 2% alatti áremelkedés mellett elvileg folytathatná a megkezdett kamatcsökkentéseket a Magyar Nemzeti Bank (MNB), azonban a közel-keleti helyzet és a forint utóbbi napokban látott zuhanása keresztülhúzhatja a terveket. A háború az energiaárakon és az árfolyamon keresztül is begyűrűzhet az inflációba hosszabb távon, de az elemzők többsége szerint egyelőre nehezen számszerűsíthető a hatás.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek

Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek

2025 harmadik negyedévében a fizikai foglalkozásban dolgozók nettó átlagkeresete országosan 332 376 forint volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mojtaba Khamenei to succeed his father as Iran's supreme leader as oil prices surge

Mojtaba Khamenei to succeed his father as Iran's supreme leader as oil prices surge

Khamenei is named as successor to his father, Ayatollah Ali Khamenei, who was killed in the first wave of US and Israeli strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 8. 22:27
Megvan, ki Irán új legfelsőbb vezetője - teheráni bejelentés
2026. március 8. 20:41
Évtizedek óta nem látott eredményt is hozott a Merz-kormány első választási erőpróbája
×
×