ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.45
usd:
339.61
bux:
120433.12
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Truck with trailer tanker aviation fuel, airport services and airliner huge airplane take off
Nyitókép: aapsky/Getty Images

Káosz a világ légiközlekedésében, több ezer repülőjárat állhat le

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az iráni háború miatt egekbe szökő üzemanyagárak és a légtérzárak miatt meghosszabbodott útvonalak akár légitársaságok egész sorának csődjét is okozhatják az elemzők szerint.

A légitársaságok részvényárfolyamai zuhanni kezdtek, a repülőjegyek ára pedig az egekbe szökött. Egyes elemzők szerint a helyzet elhúzódása akár tömeges gépleállításokhoz és a légitársaságok csődjéhez is vezethet – írja a Portfolio a Reuters alapján.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése hétfőn átmenetileg közel 30 százalékos pluszban is állt, bár azóta mérséklődött az emelkedés, még mindig 100 dollár felett jár, ami mögött a kínálat szűkülése, valamint a szállítási útvonalak tartós fennakadásától való félelem áll.

A drágulás a fogyasztókat is közvetlenül elérte. A Google Flights adatai szerint

egy közvetlen szöuli–londoni repülőjegy ára a Korean Air Lines járatán egyetlen hét alatt 564 dollárról 4359 dollárra ugrott.

A légitársaságok számára a munkaerő után az üzemanyag jelenti a második legnagyobb kiadási tételt, ami jellemzően a működési költségek ötödét-negyedét teszi ki. Bár több ázsiai és európai légitársaság rendelkezik üzemanyagár-fedezeti ügyletekkel, az amerikai társaságok többsége az elmúlt két évtizedben felhagyott ezzel a gyakorlattal.

Szubhasz Menon, az Ázsiai-Csendes-óceáni Légitársaságok Szövetségének vezetője komoly veszélyekre figyelmeztetett. Elmondása szerint

  • a nyersolaj 20 százalékos drágulása esetén a kerozin ára a szűkös kínálat miatt ennél jóval nagyobb mértékben emelkedik.
  • Ehhez ráadásul még hozzáadódnak a légterek lezárása miatti hosszabb útvonalak okozta többletköltségek is.

A Deutsche Bank szakértői szerint ha rövid távon nem enyhül a válság, a légitársaságok világszerte több ezer repülőgép leállítására kényszerülhetnek, a pénzügyileg leggyengébb fuvarozók pedig akár be is szüntethetik a működésüket. Párhuzamként a 2005-ös Katrina és Rita hurrikánokat említették, ekkor a kerozinárak hasonlóan megugortak, aminek következtében a Delta és a Northwest légitársaság is csődvédelmet kért.

A Cirium légiközlekedési adatszolgáltató szerint

február 28., azaz az amerikai–izraeli–iráni háború kezdete, valamint március 8. között több mint 37 ezer közel-keleti járatot töröltek.

A légitársaságok kénytelenek

  • átirányítani a gépeiket,
  • többletüzemanyagot tankolni, illetve
  • további leszállásokat beiktatni az útvonalaikba.

Az Emirates, a Qatar Airways és az Etihad együttesen az Európa és Ázsia közötti utasforgalom mintegy harmadát bonyolítja le, emellett az Európa és Ausztrália, illetve Új-Zéland közötti forgalomnak több mint a fele is hozzájuk kötődik.

Kezdőlap    Külföld    Káosz a világ légiközlekedésében, több ezer repülőjárat állhat le

üzemanyag

repülés

kerozin

kőolajárak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Védett árak jönnek a benzin (595 forint) és a gázolaj (515 forint) esetében, efölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak
 

Index: „rendkívüli árazás” jön a Mol-kutakon

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

Ezért drágul drámaibban a dízel – szakértő az árakról, az ellátásról, és az esetleges árstopról

Tovább emelkedik a benzin ára, itt vannak a keddi magyar számok

Energiabiztonsági Tanács Budapesten: üzenet Brüsszelnek az orosz olajról

Csicsmann László: az új vezető személye azt üzeni, hogy Irán nem futamodik meg

Csicsmann László: az új vezető személye azt üzeni, hogy Irán nem futamodik meg

Modzstaba Hameneit, az amerikai-izraeli csapások áldozatául esett Ali Hamenei ajatollah fiát választották meg Irán új legfelsőbb vezetőjévé. A Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára az InfoRádióban arról beszélt, hogy az új vezető biztonsági választás volt a rezsim részéről, de nem egy olyan reformer került hatalomra, akivel akár Donald Trump tárgyalóasztalhoz tudna ülni.
 

Irán ismét ballisztikus rakétával támadta a NATO területét

SOS-jelet küldtek az iráni női focisták a buszról: kivégzés vagy börtön várhat rájuk otthon

A szíriai kurdok meghökkentő üzenetet küldtek az iráni kurdoknak

Donald Trump: Irán „teljesen védtelenné vált” – a háború hétfői hírei percről percre

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lélektani határnál az olajár, esnek a tőzsdék - Mutatjuk, mi történik a főbb piacokon

Lélektani határnál az olajár, esnek a tőzsdék - Mutatjuk, mi történik a főbb piacokon

Elszállt az olajár hétfő reggelre, a 100 dolláron lélektani határ fölé került, eközben az ázsiai tőzsdék jelentős eséseket mutattak, a Nikkei több mint 5 százalékot zuhant, Dél-Koreában pedig még a kereskedést is fel kellett függeszteni 20 percre. Európában is komoly mínuszokkal indult a nap, akárcsak a magyar tőzsdén, az OTP 5 százalékos mínuszban is állt a nyitást követő percekben, de a délelőtt folyamán mérséklődtek az esések. Az olajár emelkedését és a tőzsdei esést mérsékelte, hogy Szaúd-Arábia szokatlan módon, spot piaci tendereken kezdett nyersolajat kínálni, enyhítve a kínálat szűkösségével kapcsolatos félelmeket, miközben a G7-ek pénzügyminiszterei hétfőn rendkívüli egyeztetést tartanak a Nemzetközi Energiaügynökség által koordinált stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!

Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!

A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajárrobbanásra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian missiles intercepted over Turkey, UAE and Qatar, as oil price passes $100 a barrel

Iranian missiles intercepted over Turkey, UAE and Qatar, as oil price passes $100 a barrel

Meanwhile, a meeting of G7 finance ministers and the International Energy Agency ends apparently without agreement to release strategic oil reserves.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 16:21
Szexuális zaklatási ügy: lemond az osztrák közszolgálati műsorszolgáltató főigazgatója
2026. március 9. 15:35
Irán ismét ballisztikus rakétával támadta a NATO területét
×
×