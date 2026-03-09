ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.43
usd:
335.2
bux:
120443.1
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Képviselõk szavaznak az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. december 17-én. Az uniós törvényhozás december 15. és 18. között ülésezik franciaországi székhelyén.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Nem veszi napirendre az EP Volodimir Zelenszkij fenyegetését Orbán Viktor irányába

Infostart / MTI

Hiába szorgalmazták a Patrióták. „Azt akarom, hogy Magyarország szabad ország legyen. Orbán Viktor egy olyan szövetséges, aki garantálja, hogy Magyarország erős és szabad legyen” – fogalmazott egy lengyel EP-képviselő.

Az Európai Parlament leszavazta a Patrióták javaslatát, hogy vitát tartson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett életveszélyes megfenyegetéséről - közölte Harald Vilimsky, a Patrióták európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban, az EP plenáris ülésének szünetében hétfőn.

Az osztrák európai parlamenti képviselő magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, Volodimir Zelenszkij „szörnyűséges és hihetetlen módon, életveszélyesen fenyegette meg” a magyar miniszterelnököt, ami – mint kiemelte – az Európai Unió egyik államfőjének biztonsága elleni fenyegetést jelent.

Amit Zelenszkij mondott, az egy fenyegetés, egy egyértelmű fenyegetés – jelentette ki.

Vilimsky napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta: az Európai Parlamentnek meg kellene védenie Orbán Viktort, és meg kellene mutatnia, hogy a jogállamiságot képviseli az erőszakkal szemben.

„Álljunk ki az EU egyik államfője, Orbán Viktor, valamint a magyar nép mellett” – fogalmazott Vilimsky felszólalásában.

Kijelentette, az Európai Bizottság nagyon barátságos az ukrán elnökkel, „ez nem mehet így tovább”. Közölte: a Patrióták ezért azt javasolják, hogy az EU állítsa le az uniós tagságáról szóló, Ukrajnával folytatott tárgyalásokat, valamint a Kijevnek címzett pénzátutalásokat. Ami pedig az első és legfontosabb, hogy tartsanak szabad választásokat Ukrajnában, mert az ukrán nép többsége nem támogatja Zelenszkij maradását – hangoztatta.

Emellett – mint fogalmazott – „barátságunkról biztosítjuk a magyar barátainkat, ugyanis Orbán Viktor fontos szövetséges az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök politikája, valamint Volodimir Zelenszkij által tett furcsa dolgok elleni küzdelemben”.

„Azt akarom, hogy Magyarország szabad ország legyen. Orbán Viktor egy olyan szövetséges, aki garantálja, hogy Magyarország erős és szabad legyen” – fogalmazott.

Vilimsky nyilatkozatában botrányosnak nevezte, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket, ami – mint hangsúlyozta – jó és olcsó energiát biztosítana.

„Ukrajna nagyon tisztességtelen játékot folytat. A vezetéket a lehető leghamarabb újra kell nyitni” – fogalmazott.

Kijelentette: teljes mértékben támogatja Magyarországot, mely „becsületesen játszik". Magyarország egy szuverén államot testesít meg, amelyet nem az Európai Bizottság irányít – hívta fel a figyelmet.

Vilimsky végezetül sajnálatát fejezte ki, hogy mások nem állnak ki Orbán Viktor mellett, ehelyett Zelenszkijt támogatják.

„Remélem, hogy a magyar szavazók április 12-én választ adnak erre az őrültségre” – zárta gondolatait a Patrióták osztrák EP-képviselője.

Kezdőlap    Külföld    Nem veszi napirendre az EP Volodimir Zelenszkij fenyegetését Orbán Viktor irányába

orbán viktor

európai parlament

volodimir zelenszkij

patrióták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump szerint gyorsan csökkenni fog az olaj ára

Donald Trump szerint gyorsan csökkenni fog az olaj ára
Hétfő reggelre 100 dollár főlé emelkedtek az olajárak, azt követően, hogy az Irán elleni háború drámai fordulatot vett a hétvégén.
 

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Nem az első ársapka, de nem is ugyanakkora

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

Vlagyimir Putyin megszólalt az energiaszállításról: nyitott rá, de...

Itt a váratlan döntés a G7-ektől olajügyben

Az olajpiac egyik legnagyobb szereplője sem bírta tovább

Párizs feltörné a Hormuzi-szorost

Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!

Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!

Hétfőn a parlamentben a miniszterelnök felé záporoztak a kérdések az azonnali kérdések órájában, a ciklus hajrájában a kormányfő állta is a kérdésekre, röviden mindre válaszolt. A parlamentben is megerősítette: védett árak jönnek az üzemanyagoknál, van elég olaj ahhoz, hogy a rendszer kitartson addig, amíg Volodimir Zelenszkij meggondolja magát zsarolásügyben. Kapott kérdést abban a témában is, hogy összeáll-e adott esetben a Mi Hazánkkal egy koalícióba, ha a választási eredmények miatt erre kényszerül. Kijelentette: A magyar érdek az, hogy Ukrajna fennmaradjon.
VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump bejelentette a háború végét, Irán tovább támad, rakéták indultak a NATO felé – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Trump bejelentette a háború végét, Irán tovább támad, rakéták indultak a NATO felé – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Az iráni Szakértők Tanácsa tegnap este bejelentette: a megölt Ali Hámenei ajatollah fiát, Modzsataba Hámeneit választották az iszlám köztársaság új legfőbb vezetőjének. A katonai és politikai elöljárók máris hűséget fogadtak neki, és Vlagyimir Putyin orosz elnök is gratulált neki. Ám Donald Trump korábban "elfogadhatatlannak" titulálta, ha az ifjabb Hámeneire esne a választás, és megüzente: "ha nem kapja meg a jóváhagyásunkat, nem sokáig fog kitartani". Izrael pár napja közölte: bárki is kerül majd ki győztesen, "egyértelmű megsemmisítési célpontnak" számít. Az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték. Múlt hét után ismét egy iráni ballisztikus rakéta sértette meg a török légteret hétfő délután, a fenyegetést a NATO légvédelme megsemmisítette. A Fehér Ház nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését a jövőben, sőt, akár a sorozást sem, de Trump állítólag szárazföldi különleges erők bevetését is mérlegeli, hogy elkobozzák Irán majdnem fegyvertisztaságú, dúsított uránját. Az amerikai elnök elmondása szerint ő fogja eldönteni Izraellel közösen, mikor ér véget a háború. A kőolaj hordónkénti ára mindeközben átmenetileg négyéves csúcsra, 110 dollár fölé emelkedett. Este Donald Trump elnök bejelentette, hogy "lényegében vége" a háborúnak, egyelőre a harctéri cselekmények ezt nem követik le. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Másfélszeresére drágultak ezek a patikai termékek: teljes körű vizsgálat indult, kiderülhet a durva igazság

Másfélszeresére drágultak ezek a patikai termékek: teljes körű vizsgálat indult, kiderülhet a durva igazság

Akár másfélszeresére is drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek 2020 óta, ezért teljes körű vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests US could end Iran war soon, as UAE and Turkey intercept more missiles

Trump suggests US could end Iran war soon, as UAE and Turkey intercept more missiles

The US president tells CBS News that the "war is very complete, pretty much", saying "we're very far ahead of schedule".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 21:42
Oszlóban a kételyek: keresnek egy konkrét gyanúsítottat
2026. március 9. 21:02
Resperger István: Franciaország keresi az útját a nagyobb atomhatalmak között
×
×