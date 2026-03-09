Nem az első ársapka, de nem is ugyanakkora

A kormány hétfőn úgy döntött, hogy a brutálisan dráguló üzemanyagárakat látva újra bevezeti az ármaximumot, egy liter benzin nem lehet drágább 595 forintnál, egy liter gázolaj 615-nél. A döntésről Orbán Viktor adott tájékoztatást, aki a két árszintet védett árnak nevezte Facebook-videójában.

A rendelkezés mezőgazdászokra, fuvarozókra, vállalkozókra is vonatkozik a magánszemélyek mellett.

Mint a Portfolio.hu elemzéséből kiderül, az iráni háború kitörése előtt a benzin 567 forint, a dízel pedig 589 forint volt átlagban, ami azt jelenti, hogy minden egyes liter benzinért 28, míg gázolajért 60 forinttal kell többet fizetni kicsivel több, mint egy hét leforgása alatt, ebbe a helyzetbe érkezett a védett ár, miközben a benzin már 619, a dízel 639 forintos szinten járt volna).

A cikk felidézte, 2021 novemberében volt már üzemanyagárstop Magyarországon, akkor 480 forintos szinten fagyasztották be az árakat, a befagyasztást az ukrajnai háború 2022 februári kitörésekor meghosszabbították, de hamarosan készlethiány állandósult a veszteségesség miatt.