George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Kanadai Nagydíjának otthont adó montreali Gilles Villeneuve pályára érkezik 2025. június 12-én. A futamot június 15-én rendezik. MTI/EPA/Shawn Thew
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

F1, az első futam után – Szakíró: ez így nem lesz izgalmas év

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Kettős Mercedes-sikert és a dobogóért küzdő Ferrari-pilótákat hozott a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj: George Russell győzött, majd Kimi Antonelli, Charles Leclerc és Lewis Hamilton ért célba Melbourne-ben. A verseny tapasztalatairól Vámosi Péter, a Motorsportol.hu főszerkesztője beszélt az InfoRádióban.

A bahreini teszteredmények alapján arra számíthattunk, ami történt, világosan látszik, hogy versenytempóban jelenleg utolérhetetlen a Mercedes, nekik a rajtokkal van gondjuk, a Ferrari pedig rajttechnikában tudott olyan szinten a mezőny fölé emelkedni, hogy jelenleg azon az egy részfeladatban még ők verhetetlenek; az Ausztrál Nagydíjon úgy festett a kép, hogyy az első 15-20 kör izgalmas volt, mert ott tudott lenni gyakorlatilag legalább Leclerc, de Lewis Hamilton is, aki az idei versenytechnikájával már jobban összebarátkozott, de egyelőre abszolút mértékben már most kijelenthető – hacsak bele nem nyúlnak a szabályzásba menet közben –, hogy ez a Mercedes éve lesz, így értékelte a kettős Mercedes-sikert hozó F1-idénynyitót az InfoRádióban Vámosi Péter, a Motorsportol.hu főszerkesztője.

A Ferrarinak volt egy stratégiai hibája, az első virtuális biztonsági autós fázisban nem jött ki sem Leclerc, sem Hamilton. Ezt egyébként a hétszeres világbajnok kissé sérelmezte is. Ezt kommentálva a szakíró úgy fogalmazott: Hamilton szóvá tette, hogy legalább az egyik versenyautójukkal meg kellett volna próbálni eltérő stratégián lenni, és hátha azzal jobb lesz.

„Azóta utána számolt mindenki, ezzel körülbelül 5-10 körig még talán versenyben tudtak volna lenni a Mercedesszel, de több abban a stratégiai lépésben sem lett volna. Úgyhogy Kínára, a második futamra ha valamit kívánhatunk egyáltalán nézőként:

a rajt utáni kavarodásban kellene valaminek történnie, hogy ne a Mercedesek nyerjenek”

– vélekedett sarkosan.

Az előző év két legjobbja, Lando Norris és Max Verstappen az ötödik helyért próbált volna csatázni, de igazából nem is lett nagyobb ütközet. A brit lett az ötödik, a huszadik helyről előretörő négyszeres világbajnok holland pedig a hatodik. Ők mind a ketten elég lemondóan nyilatkoztak erről az új éráról. És nem is csak ők, a Mercedeseken kívül a komplett mezőny is, de mint a szakíró rámutatott, még a nyertes George Russellnek is voltak megjegyzései, hogy le kell ülni a csapatoknak és az FIA-nak, hogy ne forduljon az év komédiába, és Forma–1 legyen, ne pedig Forma-E, annak is „egy rosszabb verziója”.

„Van is most már olyan poén, hogy ugye a motorsportoknál úgy szokták indítani a versenyeket, hogy »start your engines« (indítsák be a motort), most a »start your batteries« (induljanak az akkumulátorok), tehát itt egyelőre nagyon nagyok a különbségek, és ez volt a legfinomabb, amit mondhatok ezzel kapcsolatban. Ha 2027-re vastagon bele akarnak nyúlni, márpedig bele kell nyúlni ebbe a szabályozásba, akkor mielőbb lépni kell, és pont jön Kína, ahol van egy elképesztően hosszú rajtegyenes, ami további meglepetésekkel szolgálhat már akár a szabadedzések alatt is” – adott hangot aggodalmának Vámosi Péter.

