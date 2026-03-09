Halálos családi tragédia: saját kisfiát ütötte el egy férfi tolatás közben

Tragikus baleset történt a felvidéki Vágújhelyen, ahol életét vesztette egy kisfiú, miután édesapja tolatás közben elütötte egy benzinkúton – számolt be az esetről a Paraméter.

A TV JOJ tudósítása szerint a család éppen megállt egy töltőállomásnál, amikor a tragédia bekövetkezett. Az édesapa a volán mögé ülve tolatni kezdett, ám a manőverezés közben nem vette észre a jármű mögött tartózkodó négyéves kisfiát.

A gyermek sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem lehetett megmenteni az életét.

Az eset után az édesapát mentők és pszichológusok vették gondozásba. A férfi sokkos állapotba került, mentális támogatására a helyszínen és azt követően is szükség volt.

A kerületi rendőrszóvivő közölte: a baleset körülményeit, a felelősség mértékét és a tragikus közlekedési baleset okait még vizsgálják.