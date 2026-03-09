ARÉNA - PODCASTOK
Munkagép dolgozik egy csőtörésnél a főváros XVI. kerületében 2026. március 9-én. A csőtörés miatt beszakadt az úttest egy autó alatt, a járművet a víz a tetejéig ellepte, személyi sérülés nem történt. A csőtörés miatt teljes szélességében lezárták a Veres Péter utat a Thököly út és a Gárda utca között.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Vízhiány Budapesten, napokig tart még a javítás

InfoRádió

A XVI., a X. és a XIV. kerület egyes részein átmeneti vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségi problémák várhatók a Veres Péter úti csőtörés miatt – mondta az InfoRádióban Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója. Az érintett útszakaszon a hét közepéig tarthatnak a helyreállítási munkák.

Ahogy arról beszámoltunk, csőtörés miatt teljes szélességében lezárták Budapesten a Veres Péter úton a Thököly út és a Gárda utca közötti szakaszt. Ha ez nem lenne elég, egy autó alatt beszakadt az úttest, a helyreállítás a hét közepéig is eltarthat.

Egy 600 mm-es főnyomó vezeték hibásodott meg a Veres Péter út 23. számnál, ami a kelet-pesti területek ellátásáért felelős. „Vélhetően anyagkárosodás, vagy a cső kora miatt történt a meghibásodás, de a feltárás még folyamatban van” – mondta az InfoRádióban a vezérigazgató. Csörnyei Géza ismertetése szerint a kifolyó víz jelentős károkat okozott, a sík utcában feltörve nagy területet öntött el, számos ingatlanba befolyt a víz.

„A katasztrófavédők is megkezdték az ingatlanok kármentesítését, a víz szivattyúzását, de sokan majd csak a délutáni órákban szembesülhetnek azzal, hogy víz áll a garázsban vagy a pincében”

– tájékoztatott Csörnyei Géza.

A csőtörés a közlekedést is befolyásolja, le kellett zárni az utat a hibajavítás idejére. „Az éjszakát kint fogják tölteni a kollégák, hogy a hibát kijavítsák. A burkolat helyreállítása még napokig is el fog tartani, a hét közepére készülhet el teljesen.”

Felhívta a figyelmet, hogy a vezetéknek jelentős a szerepe a térség ellátásában, a kiesés befolyásolja a vízellátást. „Nyomáscsökkenés, átmeneti vízhiány tapasztalható, nagyobb területen a víz zavaros lehet, illetve vízminőségi kifogások is előfordulhatnak a hálózaton. A vezetékben leülepedett vascsapadék fölkeveredik és látványosabb problémát okoz, ami öblítés után megszűnik” – sorolta a vezérigazgató hozzátéve, hogy ülepítés után a víz fogyasztható, de a mosógépek használatát most nem javasolja.

A szolgáltatás a délutáni órákban a XVI., a X. és a XIV. kerületekben helyre fog állni, és a víz minőségében sem lesz már probléma – ígérte, ugyanakkor a törés szűkebb érintett területén a vízhiány hosszabb távon is fennmarad, ott ideiglenes vízellátási lehetőséget biztosítanak.

