ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.78
usd:
340.92
bux:
120443.1
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Vlagyimir Putyin megszólalt az energiaszállításról: nyitott rá, de...

Infostart / MTI

Oroszország kész együttműködni az európai szénhidrogén-vásárlókkal is, ha ők garantálják a hosszútávú, politikai konjunktúrától mentes együttműködést – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az energetikai helyzetről a Kremlben hétfőn megrendezett szakmai konferencián.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig is megbízható energiahordozó-szállító volt. Közölte, hogy az orosz fél továbbra is szállítani fog azokba az országokba, amelyek bevált szerződő felek, egyebek között Szlovákiába és Magyarországra.

„Ha az európai vállalatok, az európai vásárlók hirtelen úgy döntenek, hogy átorientálódnak, és hosszútávú, politikai konjunktúrától mentes, stabil együttműködést biztosítanak számunkra, akkor szívesen szállítunk nekik is. Mi soha nem zárkóztunk el ez elől. Készek vagyunk együttműködni az európaiakkal is” – mondta. „De szükségünk van jelzésekre tőlük, hogy ők is készek és akarnak együttműködni, és biztosítják számunkra ezt a fenntarthatóságot és stabilitást” – tette hozzá.

Kitért arra, hogy hamarosan életbe lépnek az uniós tilalmak az orosz gáz rövidtávú megállapodások keretében történő vásárlására: április 25-től a cseppfolyósított fölgázra (LNG), június 17-től pedig a csővezetéken szállított gázra vonatkozóan.

„Ezzel kapcsolatban (...) már megfogalmazódott a feladat, hogy (a kormány és az orosz vállalatok) mérlegeljék a szállítások leállításának lehetőségét és célszerűségét (...) az európai piacra, ne várjanak arra, amíg demonstratív módon becsapják előttünk az ajtót, hanem tegyék meg ezt már most” – nyilatkozott.

Elmondta, hogy a szénhidrogénpiac keresleti és kínálati egyensúlya a közel-keleti konfliktus miatt változik, és ez új, stabil árszintet eredményez majd. Rámutatott, hogy a ma gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoroson 2025-ben a világ olajexportjának mintegy egyharmadát bonyolították le.

„A szoros használatához kötött olajkitermelés már a következő hónapban teljesen leállhat. Máris csökkenni kezdett” – hangoztatta.

Emlékeztetett arra a korábbi orosz figyelmeztetésre, miszerint a régió destabilizálására irányuló kísérletek veszélybe sodorják a globális energiaipart és megnövelik az energiaárakat. Az elnök szerint az olajár az elmúlt hetekben már több mint 30 százalékkal emelkedett, és további növekedés, illetve ingadozások várhatók.

„A jelenlegi körülmények között fokozódik a vevők közötti verseny az elérhető energiaforrásokért és a stabil, kiszámítható ellátás biztosító szállítókért” – jegyezte meg.

Az elnök felszólította az orosz energetikai vállalatokat, hogy használják ki a kialakult helyzetet, egyebek között adósságterheik csökkentésére. Hangot adott azon véleményének, hogy ha Oroszország most átáll az új piacokra, akkor ott meg tudja vetni a lábát.

Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin megszólalt az energiaszállításról: nyitott rá, de...

ukrajna

vlagyimir putyin

energia

irán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Parlamenti záróra

Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!
Hétfőn a parlamentben a miniszterelnök felé záporoztak a kérdések az azonnali kérdések órájában, a ciklus hajrájában a kormányfő állta is a kérdésekre, röviden mindre válaszolt. A parlamentben is megerősítette: védett árak jönnek az üzemanyagoknál, van elég olaj ahhoz, hogy a rendszer kitartson addig, amíg Volodimir Zelenszkij meggondolja magát zsarolásügyben. Kapott kérdést abban a témában is, hogy összeáll-e adott esetben a Mi Hazánkkal egy koalícióba, ha a választási eredmények miatt erre kényszerül. Kijelentette: A magyar érdek az, hogy Ukrajna fennmaradjon.
 

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Nem az első ársapka, de nem is ugyanakkora

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

Vlagyimir Putyin megszólalt az energiaszállításról: nyitott rá, de...

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csorog lefelé az olajár, nyugszanak a tőzsdék

Csorog lefelé az olajár, nyugszanak a tőzsdék

Elszállt az olajár hétfő reggelre, a 100 dolláron lélektani határ fölé került, eközben az ázsiai tőzsdék jelentős eséseket mutattak, a Nikkei több mint 5 százalékot zuhant, Dél-Koreában pedig még a kereskedést is fel kellett függeszteni 20 percre. Európában is komoly mínuszokkal indult a nap az inflációs félelmek erősödése közepette, akárcsak a magyar tőzsdén, az OTP 5 százalékos mínuszban is állt a nyitást követő percekben, de a délelőtt folyamán mérséklődtek az esések. Az amerikai tőzsdék jelentős csökkenésekkel kezdtek, de ahogy délután az olajár fordult, az irányadó indexek is szépítettek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyet még nem láttunk: vadonatúj konzollal tarolná le a piacot az Xbox

Ilyet még nem láttunk: vadonatúj konzollal tarolná le a piacot az Xbox

A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

UAE and Turkey intercept Iranian missiles, as UK chancellor warns inflation rate likely to rise due to war

Meanwhile, UK Defence Secretary John Healey says a drone that hit a British base in Cyprus last week came from either Lebanon or Iraq.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 19:47
Még mindig nem sikerült azonosítani az arcát vesztő walesi búvárt
2026. március 9. 19:05
Az Iráni Forradalmi Gárda ügynökét ítélték el a Donald Trump elleni merényletkísérlet miatt
×
×